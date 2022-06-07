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「世界周刊」將迎2000期 舉辦有獎徵文、曬圖活動

紐約訊
「世界周刊」創刊近38年，深受全美華人讀者喜愛，即將在7月17日迎來第2000期。朱紆煜/攝影
「世界周刊」創刊近38年，深受全美華人讀者喜愛，即將在7月17日迎來第2000期。朱紆煜/攝影

「世界周刊」創刊近38年，除了封面故事、美國現象、新聞眼等貼近時事的專欄，還有社安天地、稅務、地產等與新移民生活息息相關的資訊，更開闢生活、旅遊、城市傳真等欄目，供喜愛寫作的讀者筆耕，也將他們的見聞、經驗與其他讀者分享…「世界周刊」陪伴許多華人讀者度過周末的閒暇時光，更成為海外遊子的精神家園。

「世界周刊」在7月17日即將迎來出版第2000期，為此特舉辦「世界周刊與我」有獎徵文、曬圖活動，歡迎讀者寫下您與「世界周刊」的故事，或者提供一張照片，留下您對「世界周刊」的寄語。所有投稿者都有機會參加抽獎，贏取由世界日報或贊助廠商提供的獎品（中獎者郵遞費用請自付，否則視同放棄）。

徵文與曬圖辦法如下：1. 徵文：記述您與「世界周刊」之間的故事，文長請勿超過1500字；若附照片請保證版權，勿提供網路圖片，並以JPG檔傳送，寬度至少10公分或400萬畫素以上，附註圖說。如獲採用，將寄付稿酬並參加抽獎。2. 曬圖：請提供一張與「世界周刊」有關的照片(請保證版權，以JPG檔傳送，寬度至少10公分或400萬畫素以上)，寫下世界周刊對您的影響，或您想對「世界周刊」說的話，請勿超過150字。錄取作品可參加抽獎，並將發表在世界新聞網或製作相關視頻。投稿日期從即日起至2022年6月30日止

投稿注意事項：

1. 來稿請寄[email protected] (請勿寄至世界周刊投稿專用郵箱)；

2. 請附中英文姓名、稿酬支票抬頭、稿費寄送地址，請留底稿，恕不退件；

3. 刊出的作品，世界日報相關版面及世界新聞網(www.worldjournal.com)得以選用，嚴禁抄襲及一稿兩投，違者永不刊用。

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