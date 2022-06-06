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情侶遇搶匪男友竟秒跑走 網熱議：報警還是逃命？

聯合新聞網／綜合報導
男友看到搶匪來馬上放手拔腿就跑。（取材自推特@MrElDiablo8）
男友看到搶匪來馬上放手拔腿就跑。（取材自推特@MrElDiablo8）

墨西哥埃卡提佩(Ecatepec)5月24日發生一起搶案，一對情侶正手牽手走在路上，結果兩名搶匪騎車快速停下，男友瞬間放開手拔腿就跑，剩下女生獨自被搶，畫面曝光後引起網友熱議。

根據媒體報導，這件事情發生在埃卡提佩的一個路口，當下有一對年輕情侶手牽手走在路上，結果突然一輛機車飛車停下，兩名搶匪奔向情侶，這時男友想都不想，馬上放開女友的手快速奔跑逃離現場。

此時女友還淡定地往前繼續走，直到搶匪抓住她的手，從她的口袋掏出手機後，搶匪就上車離去，但女子還是像無事發生一般，雙手插口袋後，繼續往本來的方向走，這段過程也被監視器錄下來，被放到推特上。

短短6秒的事情經過也讓網友熱議，不少人開罵，「他真是個混蛋」、「希望女生能離開那個沒用的廢物」、「不用當英雄，但至少要陪她面對搶匪，別讓她一個人」，但也有人認為「男友可能是跑去報警」。

墨西哥 手機 推特

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