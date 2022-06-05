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肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

聯合新聞網／綜合報導
外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）
外科醫師鍾雲霓警示，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，因此不該粗魯對待它。示意圖。（取材自pexels）

許多人在清洗肛門時會為了將異味徹底消除而過度清潔，對此外科醫師鍾雲霓就表示，「不要執著洗到沒味道，水洗後還有點肛門腺的味道是正常，真的不是髒」，並傳授五個正確觀念。

鍾雲霓在她的臉書粉專表示，「肛門不要肥皂、沐浴乳、私密處洗劑洗」，甚至熱水洗也不宜。但她也表示民眾不需恐慌，平常洗也沒關係但要把握以下五個觀念：

1.肛門像嘴唇

鍾雲霓強調，肛門的皮膚很像稚嫩的嘴唇，本來就該有點濕潤與油脂，「如果你不會覺得嘴唇髒而反覆用肥皂或紙巾磨洗，也請不要這樣對待肛門」。

2.是天冷的時候油脂少，少洗點

肛門只適合溫和擦拭或水洗，且受傷、搔癢時只能用溫涼水洗，不宜過熱，局部可使用凡士林做基礎保濕。她繼續說，「不要執著洗到沒味道，水洗後還有點肛門腺的味道是正常，真的不是髒」。

3.肛門癢時溫涼水洗，配合冰敷。

若入夜時因肛門處癢而影響睡眠，可以隔著衣褲以冰袋冷敷，或者用飲用水淋濕衛生棉、將濕衛生棉放入冷凍庫，取出後做夜間冷敷使用。

4.少摩擦、多按壓且注意濕式衛生紙的成分可能不適合你

用再好的藥膏或濕式紙巾成份，都有人會過敏「如果越擦越癢，需考慮一下它是否不適合您」。另外，有些患者因長期痔瘡脫垂，造成肛門內黏膜外翻，將腸內濕黏的腸液沾染在肛門四周，引起潮濕、破皮、搔癢等症狀，這些痔瘡引起的肛門搔癢，常常需要至門診與醫師討論，徹底解決痔瘡問題，才能除卻搔癢的根因。

5.需注意可能引起發癢的衣物纖維

她說，通常醫師建議「棉質內褲」最好，主要原因在於它好洗、透氣、纖維細，高貴又不貴，但它洗久了會起毛球，所以人們覺得肛門癢的時候，可能原因就出在穿了很久的棉內褲，裡面的短纖維端都翹起來成為搔癢毛鬚，那時就需考慮淘汰了。

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