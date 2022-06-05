「最強伴娘」山東男穿裙裝 只為送27年青梅竹馬出嫁

男子穿上裙子打扮成伴娘，是為了送自己相識27年的髮小出嫁。 （影片截圖）

近日，山東煙台一場婚禮上的「伴娘」比新娘還引人關注。婚禮的禮車司機上傳婚禮的片段，可以看到一名男性穿著伴娘服在伴娘群中。該司機稱，婚禮大家都把焦點放在男伴郎身上了，「根本沒有心思看新娘」。原來這名男子穿上裙子打扮成伴娘，是為了送自己相識27年的髮小出嫁。

瀟湘晨報報導，王先生是男伴娘的朋友，也是視頻的拍攝者，他稱「男伴娘和新娘是光著屁股從小一起長大的好朋友」。他說，兩人關係特別好。「新娘子軟硬兼施，求了他（男伴娘）兩年，他才答應做伴娘。」王先生說。

男伴娘因為司機拍攝的影片走紅。 （影片截圖）

「我們這邊的結婚習俗比較熱情，有男伴娘在兩位新人都僥倖躲過了。」王先生說，5月29日婚禮當天場面十分熱鬧，婚車到場後，不少參加婚宴的賓客都被男伴娘所以吸引。「到了新人老家，村裡的大爺大媽本來要鬧新娘的，結果看到男伴娘都懵了。」男伴娘的出現讓本就熱鬧的婚禮現場變得更加精采有趣。

另據香港 01報導，男伴娘自己上傳影片強調自己和新娘真的是純友誼，因為兩人是27年好友，新娘並非如網傳的「求」了他兩年，他才答應，自己其實很快就答應對方的請求。

男伴娘說，對於穿裙子的感受他覺得還好，自己的父母也沒有因為他穿裙子而中傷他，而是給予他很大的支持。影片上傳至網路後引起了。網友紛紛留言，「這好姐妹可以處」、「這朋友夠仗義」、「他比新娘子還吸睛｣。