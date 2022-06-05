遭200公分鱷魚咬住 14歲少年「徒手重拳」擊退牠保命

鱷魚示意圖，非關本新聞。（取材自pexels）

鱷魚是凶猛又力大無窮的生物，一旦被牠咬住拖進水裡通常凶多吉少，但一名青少年在被咬住的情況下居然能死裡逃生保住一命，簡直是奇蹟。

媒體報導，印度 一名14歲少年沙胡（Om Prakash Sahoo）日前和朋友到卡尼河（Kani river）洗澡，被一隻七英呎（約213公分）的鱷魚咬住並且拖下水，驚慌的沙胡不斷搥打重擊鱷魚的頭部和眼睛，在和牠大戰超過10分鐘後鱷魚竟然鬆口，沙胡奇蹟似的逃離，自己前往就醫，傷勢穩定無危及生命。

這已經是一個月內第三度在印度碧塔卡尼卡國家公園（Bhitarkanika National Park）有鱷魚攻擊人的事件，沙胡是最為幸運的一位，另外兩人就沒這麼好運了，54歲的婦人上月26日在在河邊洗東西遭鱷魚咬死；上月4日一名40歲男子在河邊洗澡，亦遭鱷魚攻擊致死。

碧塔卡尼卡裡住了1700多隻大小鱷魚，棲息地和人類居住地相當靠近，因此時常爆發人鱷之間的衝突。當地野生動物保護局公告從5月1日到7月31日，為期3個月禁止遊客和訪客進入國家公園。