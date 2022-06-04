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陌生人勸她買彩券「會贏頭獎」 密州婦真的刮中400萬

編譯林梅婕／綜合4日電
密西根州樂透局發行的30元終極百萬刮刮樂彩券。(密西根州樂透局)
密西根州樂透局發行的30元終極百萬刮刮樂彩券。(密西根州樂透局)

密西根州杰納西郡(Genesee County)54歲婦人聲稱，她在加油站遇到一名陌生人，建議她購買終極百萬刮刮樂(Ultimate Millions)，而且告訴她會贏得頭獎；沒想到聽從建議後預言竟然成真，這位婦人抱走400萬元彩金。

這位不願具名的婦人表示：「我和丈夫到加油站去加油，在排隊結帳的時候，有個陌生人過來告訴我們，『你應該買個30元的樂透，我賭你會贏走那400萬元』。我們想了一下，就決定買一張終極百萬刮刮樂來試試手氣。」

「我們回到車上就開始刮彩券，沒想到真的刮出400萬元，我們都傻住了。」婦人繼續說：「一開始我們以為是自己搞錯了，因為我們不可能真的會贏。所以我們把彩券放到一旁，想說等下再來檢查。到我們回家再看一次時，才確定我們真的中獎了。」

該名婦人是在大布蘭克(Grand Blanc)的Mobil加油站購買彩券，也已親自前往州樂透局總部兌獎；她選擇一次性領取彩金250萬元。她表示，計畫先付清所有既有的開銷，剩餘的部分再存起來。

該州最近一次出現兆彩(Mega Millions)或勁球獎(Powerball)頭彩贏家是在2021年的3月，得獎人是奧克蘭郡俱樂部Wolverine FLL Club的四位成員，獎金高達10億5000萬元，他們也表示會將所有獎金回饋給社區。

去年該州沃倫市(Warren)也開出一張100萬元的彩券，至今卻無人領取，最後全數捐給學校補助基金(School Aid Fund)。

當地有興趣購買樂透或是想兌獎的的民眾可前往密西根州樂透局(Michigan Lottery)的官方網站，查詢刮刮樂或其他彩券的最新結果。

另外，也可參考樂透解析專家路斯提格(Richard Lustig)的書「學習如何增加贏得彩券的機會」(Learn How To Increase Your Chances Of Winning The Lottery，暫譯)；路斯提格來自佛羅里達州，曾贏得七次樂透頭獎。

加油站 密西根州 奧克蘭

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