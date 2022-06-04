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只因對女友生氣…德州男闖博物館 破壞500萬美元文物

編譯周辰陽／即時報導
德州達拉斯警察1日晚間逮捕21歲男子賀南德茲，據報他供稱自己對女友很生氣，於是闖進博物館破壞文物與其他資產，造成超過500萬美元的損失。翻攝自YouTube/FOX 4 Dallas-Fort Worth
德州達拉斯警察1日晚間逮捕21歲男子賀南德茲，據報他供稱自己對女友很生氣，於是闖進博物館破壞文物與其他資產，造成超過500萬美元的損失。翻攝自YouTube/FOX 4 Dallas-Fort Worth

美聯社與NBC新聞報導，德州達拉斯警察1日晚間逮捕一名21歲的男子賀南德茲（Brian Hernandez）。警方文件指出，賀南德茲供稱自己對女友很生氣，闖進達拉斯藝術博物館（Dallas Museum of Art）破壞文物與其他資產，造成超過500萬美元的損失。

報導引述警方逮捕紀錄指出，監控影像顯示賀南德茲當晚9時40分左右出現在博物館正門外，手裡則拿著一把金屬椅子。不久之後，他就從一個展示間走到另一個展示間，打碎展示櫃與裡面的展品。

根據文件，赫南德茲數度拳打一個展示櫃，接著抓起金屬凳子打碎玻璃與放在裡面的兩件展品，分別為一個西元前6世紀的希臘雙耳陶瓶與一個可追溯至西元前450年的希臘陶器，兩者合計價值為約500萬美元。同時，他也打碎另一個展示櫃，摧毀價值約10萬美元的西元前6世紀的基里克斯杯（Kylix）。警方紀錄指出，「被破壞的展示櫃內文物為罕見古代文物，極其珍貴且獨一無二」。

賀南德茲隨後繼續穿越博物館，用乾洗手立架打破裝有卡多印地安人（Caddo）福鱷魚雕像瓶的展示櫃。他撿起雕像瓶往地上摔，讓價值1萬美元的文物變成一地碎片。

警方表示，賀南德茲還被拍到破壞一台筆電、一部電話、一個顯示器、兩個木製展示標誌與四個有機玻璃展示櫃。博物館保全很快找到賀南德茲，並要他在他們報警時坐在長椅上。賀南德茲告訴一位警衛，他「被他的女友氣瘋了，所以他闖進來，並且開始破壞資產」。

達拉斯藝術博物館安全與營運主管班奈特（Kenneth Bennett）指出，損失總額估計為520萬美元，但數字可能會變動，要靜候館長與保險業者的最終評估出爐。賀南德茲則被警方拘留，並在偵訊時坦白招供，隨後以被控大於或等於30萬美元的毀壞財物罪移監至達拉斯郡監獄。據報導，賀南德茲可能面對5年有期徒刑至無期徒刑的懲罰，保釋金則定為10萬美元。

博物館 警察 德州

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