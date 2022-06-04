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負鼠誤闖紐約酒吧 女子徒手擒拿眾人讚嘆

中央社／紐約3日綜合外電報導
女子將一隻誤闖布魯克林酒吧的負鼠趕走。（影片截圖）
女子將一隻誤闖布魯克林酒吧的負鼠趕走。（影片截圖）

一隻負鼠日前誤闖美國紐約市一間酒吧，結果被一名來自阿拉斯加的女人徒手擒拿，影片如今在網路瘋傳，女子也被眾人譽為英雄。

一名來自北方的勇敢女子上周將一隻誤闖布魯克林（Brooklyn）酒吧的負鼠趕走，救了一群狂歡民眾，過程被旁人錄下並張貼在Instagram上，如今在網路瘋傳，眾人大讚女子高超的「捕鼠」功力。

傅爾頓（Sara Fulton）向「紐約郵報」（New York Post）訴說自己處理這個不速之客的過程，當時她對大家說：「好吧，讓我來。各位，我來自阿拉斯加，交給我吧。」

她說：「沒有人會質疑來自阿拉斯加的人，所以我走向那隻負鼠，拎著牠的後頸，把牠帶到外面。」

這起事件發生在綠點區（Greenpoint）的Temkin’s酒吧，當時客人們陷入一片驚恐。

33歲的傅爾頓住在布魯克林的福來布許社區（Flatbush），她描述當時情景：「我和朋友正在外頭閒逛，看見這個小傢伙溜進酒吧裡，心想，這是什麼？老鼠嗎？然後我說，等等，牠太大隻了，不會是老鼠。（所以）我們進入酒吧，看見大家在裡面嚇得要命。」

傅爾頓對美國國家廣播公司紐約分台（NBC New York）說：「我走上前去，對牠說，嘿，我知道你很害怕。好吧，我想我只能把你拎出去，因為這對你來說最不痛苦。」

雖然這隻負鼠比一般紐約市街鼠大上好幾倍，卻沒有嚇到傅爾頓。她說：「在我成長過程中，後院就有駝鹿，我還會和黑熊一起露營，所以一隻負鼠真的不算什麼。」

想當然爾，傅爾頓的英勇行徑博得酒吧客人肯定，據說他們請傅爾頓喝了好幾輪酒，作為她拯救大家的獎賞。

傅爾頓表示：「他們說，『妳是英雄，妳是名人』，我說，『什麼？才不是咧』。對我而言，牠不過是一隻野生動物。但我必須體認到這裡並非阿拉斯加，而且這不是天天都會遇到的事。』」

女子自稱是阿拉斯加人。（取材自推特）
女子自稱是阿拉斯加人。（取材自推特）

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