負鼠誤闖紐約酒吧 女子徒手擒拿眾人讚嘆

一隻負鼠日前誤闖美國紐約市 一間酒吧,結果被一名來自阿拉斯加的女人徒手擒拿,影片如今在網路瘋傳,女子也被眾人譽為英雄。

一名來自北方的勇敢女子上周將一隻誤闖布魯克林 (Brooklyn)酒吧的負鼠趕走,救了一群狂歡民眾,過程被旁人錄下並張貼在Instagram上,如今在網路瘋傳,眾人大讚女子高超的「捕鼠」功力。

傅爾頓(Sara Fulton)向「紐約郵報」(New York Post)訴說自己處理這個不速之客的過程,當時她對大家說:「好吧,讓我來。各位,我來自阿拉斯加,交給我吧。」

她說:「沒有人會質疑來自阿拉斯加的人,所以我走向那隻負鼠,拎著牠的後頸,把牠帶到外面。」

When an opossum got loose inside a Brooklyn bar, one fearless woman sprang into action by catching the critter & carrying it outside bare-handed.



The woman, identified as Sara Fulton, approached the opossum ‘without flinching’ and even said, ‘Hold my phone, I’m from Alaska.’ 😂 pic.twitter.com/hBFjeczwEU