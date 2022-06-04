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拯救廁所臭味有妙招 種下這4款植物抑菌又除臭

記者劉小川／台北報導
在廁所中薄荷很不錯。(取材自pexels)
在廁所中薄荷很不錯。(取材自pexels)

廁所是家庭中非常重要的場域，不僅是方便人排泄、清潔，也是身體健康最重要的地方之一。有些人會待在廁所裡非常久，洗臉刷牙、洗澡、洗衣服等，然而廁所如果又臭又髒，可能會影響身體健康。

除了日常清潔的部分外，廁所還是不斷地發出一些臭味和細菌殘留在空氣當中，讓人覺得非常苦惱，總覺得怎麼打掃廁所都好像有味道。建議可以考慮在廁所中種植4種植栽，能有效殺菌除臭。

這4種植物在生活中非常普通，雖然植物得要照顧，但可以學習該如何照顧。

薄荷

薄荷有許多品種，不拘泥於哪個品種，都有其效果。薄荷有很強大的生存能力且生長速度快，只需要準備基本的肥料土，且保持正常的幾小時光照跟澆水，就能讓薄荷長得非常好。

薄荷會散發出清涼的味道，對人有提神醒腦的作用，對抗這些細菌、微生物，有著殺菌的作用，想必養在廁所，可以好好地對付那些產生的惡臭環境。

艾草。(本報資料照片)
艾草。(本報資料照片)

艾草

艾草在中藥裡內也經常被拿來使用，但其本身植物特性，也有很好的殺菌功能，且若將艾草曬乾，還能當作薰香的材料，掩蓋廁所的惡臭感。種植艾草只需要有些許陽光、水，就能夠好生棲息，也一起維護大家的環境。

白鶴芋非常好種。(取材自pexels)
白鶴芋非常好種。(取材自pexels)

白鶴芋

這款植物有時候會成為一個禮物，由於頂部會長出一片白色如帆船的花葉，祝福收禮者一帆風順的好兆頭。且白鶴芋喜歡濕潤空氣、陰暗環境，將白鶴芋養在廁所，既美觀又能抑菌吸臭，可說是雙贏的局面。

鐵線蕨適合種在家裡。(取材自pexels)
鐵線蕨適合種在家裡。(取材自pexels)

鐵線蕨

鐵線蕨是一個生長力強大的植物，在許多地方都能看到鐵線蕨的身影，作為盆栽對於美化環境，有著非常好的效果。鐵線蕨有著強大吸收甲醛、吸收臭氣、抑菌的效果，所以大家不妨試試在廁所內種植，保證能讓美觀、除臭兩樣都得到相對的滿足感。

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