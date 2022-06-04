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日本最古老中餐廳聘珍樓熄燈 138年歷史畫句點

中央社／東京4日電
聘珍樓橫濱本店。取材自Google map
聘珍樓橫濱本店。取材自Google map

日本境內歷史最悠久的中華料理餐廳「聘珍樓橫濱本店」創始於138年前，具有代表性意義，卻撐不過疫情，於本月2日申請破產保護。

彭博（Bloomberg）報導，根據「帝國資料調查公司」（Teikoku Databank）說法，這家位於橫濱知名中華街的餐廳已在債權人要求下展開破產程序，債務總額可能超過3億日圓。

聘珍樓於1884年開業，在明治維新時期專為移居橫濱的外籍人士提供酒席服務，餐廳官網自稱是日本現存最古老的中華料理餐廳。

這家旗艦餐廳有好幾層樓，距離中華街主要出入口只有數分鐘腳程，以正宗粵菜聞名，曾吸引日本各地和外國觀光客前來一嘗。

在COVID-19疫情下，日本政府要求縮短營業時間，餐飲業受到重創。帝國資料調查公司的資料顯示，有536家店因此倒閉，約占全國3468件破產案的15%。

聘珍樓在東京、大阪、北九州還有分店，由另一家企業經營，將持續營業。

帝國資料調查公司表示，截至2007年3月的一年中，這家餐廳的營業額高達108億日圓，但在截至2016年3月的一年中跌到65億日圓，原因是經常性開支高昂及經濟走下坡帶來損失。

對聘珍樓橫濱本店來說，疫情造成的業績下滑構成最後一擊，這家老字號已於5月15日熄燈。

日本 破產 疫情

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