江南Style十年前爆紅 韓星PSY放下壓力享自由

韓國歌手PSY(中)5月27日在首爾高麗大學校園的一場音樂會上表演他最熱門歌曲「江南Style」。Getty Images

韓國歌手PSY於2012年推出「江南Style」一曲傳唱全球，10年後的現在，PSY過得很好，既為當年的豐功偉業感到自豪，也放下必須再次重現盛況的壓力。

「江南Style」的搞怪音樂影片（MV）於2012年7月15日上傳到影音網站YouTube 後就成了超級大熱門，至今累計超過44億次瀏覽，片中標誌性的騎馬舞激發無數人模仿、惡搞和創造衍生作品。

這是YouTube第一支突破10億次瀏覽的影片，PSY藉著這首歌獲得了韓國流行音樂（K-pop）此前從未達到的成就：全球認可。

「江南Style」最紅的時候，到處都看得見PSY的身影。他與美國歌手瑪丹娜 （Madonna）同台，在巴黎艾菲爾鐵塔前玩快閃，也為時任美國總統歐巴馬 獻唱。

但這首歌的爆紅是一把雙刃劍，伴隨名氣而來的是交出另一首熱門歌曲的壓力。PSY一度形容那段日子是他一生最艱辛的時期之一。

PSY上週在他自己公司位於首爾江南區的總部接受法新社訪問，他說，當時事情變得「愈來愈沉重、困難，因為…我每次都得推出那種重磅歌曲」。

「當時我非常依賴那首歌…但那是10年前的事了，我現在真的很自由。」

「江南Style」不只改變了PSY的職業生涯，也翻轉了音樂產業，示範一名不以英語等強勢語言演出的歌手如何透過網路觸及國際聽眾。

這首歌還促使音樂排行榜改變彙整資料的方式，讓老字號的「告示牌」（Billboard）將YouTube瀏覽次數和串流數據納入考量。

現年44歲的PSY說，韓國流行音樂如今在YouTube上勢力龐大，有很多人觀看；「如果當時『告示牌』不改變作法，就不會這麼容易」。

PSY的先驅角色已獲得一些韓國流行音樂重要人物的認同。「防彈少年團」（BTS）成員Suga上月在一段影片中說，他很感激PSY，PSY以「江南Style」替韓國流行音樂鋪好了進軍美國之路，讓後人得以輕鬆跟隨他的腳步。

自「江南Style」問世以來，PSY已推出3張專輯；他說自己還有很多事要做。

他說，他仍以「江南Style」為榮，「這是我一生最大、最重要的勳章。在我表演的時候，這就是我最厲害的武器」。