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中國發布首支8K超高清太空短片 展現地球如此美麗

記者林則宏／即時報導
中國神舟十三號航天員從太空拍攝的地球影像。（截圖自《中國載人航天》發布的影片）
中國神舟十三號航天員從太空拍攝的地球影像。（截圖自《中國載人航天》發布的影片）

《中國載人航天》微信公眾號端午節下午發布首支載人航天8K超高清短片。這支名為「飛越穹蒼」的影片是由中國神舟十三號航天員翟志剛、王亞平、葉光富所拍攝，2分多鐘的影片呈現三名太空人早前在太空駐留期間，在引力消失、萬物失重下的工作與生活，以及從多段從太空鳥瞰地球的畫面。

神舟十三號載人飛船去年10月16日從酒泉衛星發射中心發射升空，三名航天員在太空進行了為期六個月的駐留，於今年4月16日順利返回地球，創下中國航天員連續在軌飛行時長新紀錄。

新華社指出，航天員在軌飛行期間，先後進行了兩次出艙活動，開展了手控遙操作交會對接、機械臂輔助艙段轉位等多項科學技術實（試）驗，驗證了航天員長期駐留保障、再生生保、空間物資補給、出艙活動、艙外操作、在軌維修等關鍵技術。

此外，利用任務間隙，中國航天員還進行了兩次「天宮課堂」太空授課，以及一系列別具特色的科普教育和文化傳播活動。

報導稱，神舟十三號載人飛行任務的圓滿成功，象徵中國空間站關鍵技術驗證階段任務圓滿完成，中國空間站即將進入建造階段。

據中國載人航天工程辦公室消息，5月29日，神舟十四號載人飛船與長征二號F遙十四運載火箭組合體已轉運至發射區，將於近日擇機實施發射。

國際宇航聯空間運輸委員會副主席楊宇光接受中新社專訪時表示，神舟十四號飛行乘組抵達空間站後，將是中國人不間斷長期駐留太空的開始。

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