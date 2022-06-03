畢業是否該「直接投入職場」 網發文求解引議論

面對畢業季，許多學生仍對未來感到迷惘。示意圖/Ingimage

畢業季將至，不少社會新鮮人仍對離開校園後的第一步感到迷惘。日前一位應屆畢業生在「Dcard」發文詢問，大家在畢業後會選擇直接工作或是實習，抑或是先休息一陣子，並好奇這些選擇的優缺點。

網友發文提到，她是應屆畢業生，在面對畢業之際，她開始猶豫是否直接進入職場，若暫時找不到工作就先去實習，抑或是先休息一陣子再去工作。原PO對於各種選擇游移不定，因此發文詢問其他人的想法。

許多網友留言認為可以先休息一陣子再去找工作，「我是先休息兩個月，反正以後也沒什麼機會放長假」、「看妳自己會不會因為沒工作而焦慮，我當初是不缺錢，但我會怕一畢業就沒工作而且會有惰性，所以還沒畢業就找好工作（6/6畢業6/12上班），就這樣一做就做了四年多，存了一筆存款後就裸辭到處玩了」。

也有部分網友選擇畢業前就找好工作，「我連畢業證書都還沒拿到就on board了。6/19畢業典禮，7/2上工，過暑假職缺會比較少」、「也是應屆畢業已經工作滿兩個月了，覺得比其他人早工作的感覺贏在起跑點（？），但也是會羨慕可以到處玩的同學，不過早點開始工作，能用自己的錢好好規劃人生的感覺很不錯，是個大人了」。

另外也有網友建議可以先去實習，「我雖然不是應屆畢業生啦，但還是可以分享一下就是我一畢業的時候沒有走本科，後來辭職想回本科相關的產業也是因為沒有任何經驗（大學我也沒去實習的那種），結果也是先在現在的公司實習了一個月，之後轉正的~如果有很喜歡的公司開實習其實也可以去面試 看看說不定也會有機會轉的」、「我也是應屆畢業生，有在實習決定繼續轉正職！雖然不缺錢，但覺得先早點投資 自己不是一件壞事！而且疫情 很難去國外，其實我也想放鬆休息啦，就假日或等滿半年有特休再請假就好」。