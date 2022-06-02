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滾石樂團成軍60年歐洲巡演 首站馬德里熱鬧登場

中央社馬德里1日綜合外電報導
英國滾石樂團成軍60周年歐洲巡演，1日在首站西班牙馬德里熱鬧登場。圖為米克傑格（Mick Jagger，中）、吉他手凱斯理查（Keith Richards，右）和羅尼伍德（Ronnie Wood，左）。美聯社
英國滾石樂團成軍60周年歐洲巡演，1日在首站西班牙馬德里熱鬧登場。圖為米克傑格（Mick Jagger，中）、吉他手凱斯理查（Keith Richards，右）和羅尼伍德（Ronnie Wood，左）。美聯社

英國滾石樂團（The Rolling Stones）成軍60周年歐洲巡演，今天在首站西班牙馬德里熱鬧登場，並緬懷去年病逝的鼓手查理華茲（Charlie Watts）。

路透報導，馬德里萬達大都會球場（Wanda Metropolitano）約5.3萬名歌迷興奮地咆哮著，熱烈歡迎創始團員78歲的米克傑格（Mick Jagger）、78歲的吉他手凱斯理查（Keith Richards）和今天過75歲生日的羅尼伍德（Ronnie Wood）登台。

另有一位鼓手史蒂夫喬丹（Steve Jordan）加入了名為「60」 （SIXTY）的這次巡迴演唱會。1963年加入樂團的查理華茲於去年病逝，享壽80歲。

滾石樂團以Street Fighting Man開場，瘦削的主唱米克傑格跳著他的標誌性舞步，令全場觀眾歡呼尖叫。一曲結束後，米克傑格以西班牙語高聲向觀眾打招呼：「你好，馬德里」，現場爆出更響亮的歡呼聲。

在演唱第一首歌之前，舞台上大螢幕播放紀念查理華茲的影片，向他們已故的朋友致上敬意，場面令人動容。

米克傑格在開唱前，以西班牙語向觀眾說：「這是我們第一次歐洲巡演沒有查理作伴，我們非常想念他，太傷心了。」

滾石樂團此次將在10個歐洲國家舉辦14場演唱會，包括他們的祖國英國。接下來他們5日將在慕尼黑演出，隨後陸續在利物浦、阿姆斯特丹、伯恩、米蘭、倫敦、布魯塞爾、維也納、巴黎和斯德哥爾摩演出。

英國 喬丹 大都會

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