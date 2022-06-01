澳洲西海岸發現「地球最大植物」綿延超過聖地牙哥到洛杉磯距離

西澳洲鯊魚灣海岸發現全球目前已知最大的一株植物，覆蓋範圍達112哩，「年齡」或超過4500歲。(截屏自9news.com.au網站)

科研人員在西澳洲 海岸發現全球目前已知最大的植物，它覆蓋範圍達112哩(約180公里)，「年齡」或超過4500歲。

西澳洲大學生物及海洋學院高級研究員伊莉莎白‧辛克萊(Elizabeth Sinclair)表示，這株植物生長在西澳洲列為世界遺產保護區的鯊魚灣(Shark Bay)內，一直以來被認為是當地淺水區巨大海草草甸的一部分，但通過基因測試，發現它實際是單一的波西多尼亞海草(Posidonia australis)，綿延超過112哩，相當於聖地牙哥至洛杉磯 之間的距離。按面積來看，這是地球上目前已知的最大型植物個體。

辛克萊表示，經「仔細查看數據後，我們非常驚訝，它竟然是同一株植物。」有關研究於31日晚透過「英國皇家 學會會刊B輯」(Proceedings of the Royal Society B)發表。

辛克萊指出，這株植物如此之大，是因為它會自我複製，產生基因相同的分支；這個繁殖方式很少在動物界內見到，但在某些植物、真菌和細菌裡較常見。

她又說，這是一種多倍體植物，實際上包含來自母株的兩個完整基因組，在極端環境條件下，如果不受干擾便可繼續生長，這株巨大的海草正是這樣做。由此可以相信，它經歷及適應過各種溫度、鹽度以及極端強光條件，這對大多數植物來說都是高壓力。目前它能夠透過營養生長而不斷生長下去。

辛克萊說，如果不受干擾，單個海草複製可能會無限期地存在，因為它們依賴於營養的、水平的根莖擴張，而不是有性繁殖。

辛克萊及其團隊在2012年及2019年，先後從鯊魚灣海草草甸的10個地點採集樣本，同時還測量了環境條件，包括深度、水溫和鹽度。

雖然這株全球最大海草已有4500歲，但在「年齡」上還不算是紀錄，地中海西部發現的一株波西多尼亞海草雖只綿延約9.3哩(15 公里)，但約有10萬歲。