我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少4死、槍手身亡

世衛警告：猴痘等疾病爆發 變得更加頻繁

迪士尼拍真人版「木偶奇遇記」 非裔「藍仙女」網嚇壞

聯合新聞網／ 綜合報導
迪士尼經典動畫「木偶奇遇記」中藍仙女（右）一角，真人版（左）找來女星辛西婭艾利沃飾演。（翻攝自Walt Disney Studios、維基百科）
迪士尼經典動畫「木偶奇遇記」中藍仙女（右）一角，真人版（左）找來女星辛西婭艾利沃飾演。（翻攝自Walt Disney Studios、維基百科）

迪士尼在5月31日釋出真人版「木偶奇遇記」（Pinocchio）的前導預告，由「美女與野獸」、「獅子王」電影團隊製作，找來美國男星湯姆漢克飾演經典角色木雕師，將在今年9月8日於全球Disney+平台播映。

不過，其中一角由奈及利亞裔英國女演員辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）飾演的「藍仙女」，有別於動化版本中留著長髮、白皮膚的形象，真人版藍仙女頂著光頭造型讓網友們都看傻，也直呼「毀童年」。

來源:YouTube

不少網友們就認為，迪士尼最近新戲都是摧毀童年系列，在選角上總是爭議頻頻，「太硬要了吧笑死」、「這到底是個啥阿？邪惡老鼠為了政治正確已經走火入魔了」、「以前皮諾丘動畫裡面藍仙女膚色也是白的，不是藍的」、「我建議把小木偶也改成木炭」、「為了政治正確抹煞作品特色」。

網友們質疑，「真的不懂一直讓非裔去演繹白人世界觀的創作或在大家印象中已經是白人形象的角色，對於想扭轉種族刻板印象或歧視有什麼幫助，根本本末倒置」、「這些做法對非裔平權有任何幫助嗎？我真的難以理解，我覺得這反倒不斷加深極端分子的仇恨，你要非裔為什麼不去創造新IP」、「這種強制政確（政治正確）的行為根本才是在製造衝突、加深對立，根本對平權沒有幫助」。

非裔 迪士尼 亞裔

上一則

脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增

延伸閱讀

湯姆漢克疫後復工「貓王艾維斯」台女星吳可熙獲名導欽點

湯姆漢克疫後復工「貓王艾維斯」台女星吳可熙獲名導欽點
湯姆漢克扮「貓王」經紀 增肥、戴假髮吸睛

湯姆漢克扮「貓王」經紀 增肥、戴假髮吸睛
與兩個工程師遊迪士尼

與兩個工程師遊迪士尼
把101忠狗、雪寶變更神秘 Givenchy迪士尼系列限量上市

把101忠狗、雪寶變更神秘 Givenchy迪士尼系列限量上市

熱門新聞

谷愛凌現身坎城紅毯。

谷愛凌現身坎城紅毯 魔力轉圈圈引攝影師狂拍

2022-05-27 22:12
包括沃爾瑪(Walmart，圖)、家得寶(Home Depot)在內等有公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬。美聯社

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

2022-05-31 12:14
貓咪們聞到貓薄荷的氣味紛紛倒下。(取材自推特@pakaguchi)

怎麼會這樣 種「貓薄荷」驅蚊 意外淪大型哈草現場

2022-05-28 01:10
2009年時任總統歐巴馬在白宮橢圓形辦公室被一名5歲非裔小男孩「摸摸頭」的詼諧照片，曾在白宮懸掛多年。當年的小男孩今年18歲了，27日剛自高中畢業。歐巴馬官網27日公布了一段溫暖視頻，內容正是歐巴馬透過視訊隔海問候已長大成人的那名男孩。(CBS電視台截圖)

影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了

2022-05-27 21:50
一隻邊境牧羊犬走失了，隔天牠居然帶一群羊回來。 (影片截圖)

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

2022-05-31 05:11
三名漁民在南非釣到一隻超巨魚，長達3.6公尺、重達621公斤。（取材自Instagram／ pulsatorlures）

3漁夫搏命半小時釣「621公斤巨魚」每磅價值3.1萬元

2022-05-24 23:52

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
安珀赫德輸慘了？淪為「好萊塢最被討厭的女人」

安珀赫德輸慘了？淪為「好萊塢最被討厭的女人」