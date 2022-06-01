迪士尼拍真人版「木偶奇遇記」 非裔「藍仙女」網嚇壞

迪士尼經典動畫「木偶奇遇記」中藍仙女（右）一角，真人版（左）找來女星辛西婭艾利沃飾演。（翻攝自Walt Disney Studios、維基百科）

迪士尼 在5月31日釋出真人版「木偶奇遇記」（Pinocchio）的前導預告，由「美女與野獸」、「獅子王」電影團隊製作，找來美國男星湯姆漢克飾演經典角色木雕師，將在今年9月8日於全球Disney+平台播映。

不過，其中一角由奈及利亞裔 英國女演員辛西婭·艾利沃（Cynthia Erivo）飾演的「藍仙女」，有別於動化版本中留著長髮、白皮膚的形象，真人版藍仙女頂著光頭造型讓網友們都看傻，也直呼「毀童年」。

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不少網友們就認為，迪士尼最近新戲都是摧毀童年系列，在選角上總是爭議頻頻，「太硬要了吧笑死」、「這到底是個啥阿？邪惡老鼠為了政治正確已經走火入魔了」、「以前皮諾丘動畫裡面藍仙女膚色也是白的，不是藍的」、「我建議把小木偶也改成木炭」、「為了政治正確抹煞作品特色」。

網友們質疑，「真的不懂一直讓非裔 去演繹白人世界觀的創作或在大家印象中已經是白人形象的角色，對於想扭轉種族刻板印象或歧視有什麼幫助，根本本末倒置」、「這些做法對非裔平權有任何幫助嗎？我真的難以理解，我覺得這反倒不斷加深極端分子的仇恨，你要非裔為什麼不去創造新IP」、「這種強制政確（政治正確）的行為根本才是在製造衝突、加深對立，根本對平權沒有幫助」。