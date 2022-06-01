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脫下口罩 一見鍾情…研究：疫後辦公室戀情比例增

聯合新聞網／ 綜合報導
一份研究指出，疫情過後，有過辦公室戀情經驗上班族的比例大幅上升。（Unsplash.com）
一份研究指出，疫情過後，有過辦公室戀情經驗上班族的比例大幅上升。（Unsplash.com）

疫情的出現影響到許多我們的生活日常，也造成一些我們意想不到的變化。根據「紐約郵報」報導，一份研究指出，疫情過後，有過辦公室戀情經驗上班族的比例大幅上升。專家對此表示，可能和新冠封城時所帶來的寂寞感、和遠端工作型態帶來的更深「連結感」有關。

該研究出自一份今年2月發表的「人力資源管理協會」的報告，該報告指出，正在進行、或曾有過辦公室經驗的美國上班族，比例從疫情前的27%上升到33%，而35%的白領上班族認為重返辦公室有助改善他們的性生活。

「紐約郵報」也採訪了在兩對在疫情中在一起的情侶。在快遞公司擔任行政人員的莫芬說，當他們接種疫苗、脫下口罩後，她第一次看見同事克魯茲脫下口罩，她便對他一見鍾情「他和我想的一樣可愛」，他們不久後便在一起；另一對情侶艾倫和鄧恩則是在疫情爆發前不久就在一起，直到疫情將他們分開，他們靠FaceTime和Zoom成功維繫感情，去年10月重回辦公室，他們也大方向同事公布他們的戀情。

關係研究專家解釋，人們在封城期間會有很深的寂寞感，而使用Zoom等科技方式和同事進行溝通時，他們可能因此感到更深層次的連結感。一旦回到辦公室，他們會更願意在之前遠端工作時建立的熟悉感和脆弱感上，探索彼此之間關係的更多可能性。

疫情 口罩 封城

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