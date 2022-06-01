我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

1個月獲2獎 烏克蘭護國神犬再奪坎城「金棕櫚狗狗獎」

聯合新聞網／ 綜合報導
2歲大的傑克羅素㹴子彈(Patron)投入俄烏戰爭。(路透)
2歲大的傑克羅素㹴子彈(Patron)投入俄烏戰爭。(路透)

2歲大的傑克羅素㹴犬子彈（Patron）於俄烏戰爭期間在烏克蘭境內出任務，已協助清除了超過200多個爆裂物，瞬間在國際上聲名大噪。最近牠更獲頒坎城影展的「金棕櫚狗狗獎」（Palm Dog），這是頒給明星狗狗的最高聲望獎項，也是牠在同個月內獲得的第二個獎項。

俄烏戰爭自2月24日開打以來，子彈就在烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）執行任務。過程中已多次成功找出爆裂物，挽救許多平民與軍人的性命，迅速成為「護國神犬」代表。

子彈在坎城影展獲頒「金棕櫚狗狗獎」，由其他狗狗代為領獎。(路透)
子彈在坎城影展獲頒「金棕櫚狗狗獎」，由其他狗狗代為領獎。(路透)

子彈的英勇事蹟傳開後，據外媒報導，在5月27日舉辦的坎城影展中，牠也成功獲頒「金棕櫚狗狗獎」，可以獲得一個寫著「PALM DOG」的特製項圈。不過因為子彈還有很多事情要做，無法到現場領獎，因此由參加影展的烏克蘭代表團成員代為領獎。

值得一提的是，子彈在5月稍早也獲得了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的表揚，在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的見證下獲頒獎章。後來的訪問更似乎是累壞了，頭直接靠在桌上呼呼大睡，模樣萌翻不少網友。

2歲大的傑克羅素㹴子彈(Patron)投入俄烏戰爭，成功找到俄軍的TM-62M ...
2歲大的傑克羅素㹴子彈(Patron)投入俄烏戰爭，成功找到俄軍的TM-62M AT和PMN-1 AP地雷。(歐新社)

坎城影展 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

你是遊戲玩家嗎？第5代iPad Air 3族群最好用

下一則

蘋果分散風險 傳首度將部分iPad產能 由中國移往越南

延伸閱讀

俄烏戰爭如何重塑全球油市？供應洗牌一次看

俄烏戰爭如何重塑全球油市？供應洗牌一次看
盤點坎城紅毯珠寶亮點 不對稱耳環、耳扣最時髦

盤點坎城紅毯珠寶亮點 不對稱耳環、耳扣最時髦
貝拉哈蒂德「空氣瀏海」復古風席捲坎城 不火辣也搶鏡

貝拉哈蒂德「空氣瀏海」復古風席捲坎城 不火辣也搶鏡
網紅坎城猛撞IU後兩度道歉 竟曬截圖喊「想幫妳化妝」

網紅坎城猛撞IU後兩度道歉 竟曬截圖喊「想幫妳化妝」

熱門新聞

谷愛凌現身坎城紅毯。

谷愛凌現身坎城紅毯 魔力轉圈圈引攝影師狂拍

2022-05-27 22:12
包括沃爾瑪(Walmart，圖)、家得寶(Home Depot)在內等有公司，2021年員工年薪中位數還不到3萬。美聯社

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

2022-05-31 12:14
三名漁民在南非釣到一隻超巨魚，長達3.6公尺、重達621公斤。（取材自Instagram／ pulsatorlures）

3漁夫搏命半小時釣「621公斤巨魚」每磅價值3.1萬元

2022-05-24 23:52
貓咪們聞到貓薄荷的氣味紛紛倒下。(取材自推特@pakaguchi)

怎麼會這樣 種「貓薄荷」驅蚊 意外淪大型哈草現場

2022-05-28 01:10
2009年時任總統歐巴馬在白宮橢圓形辦公室被一名5歲非裔小男孩「摸摸頭」的詼諧照片，曾在白宮懸掛多年。當年的小男孩今年18歲了，27日剛自高中畢業。歐巴馬官網27日公布了一段溫暖視頻，內容正是歐巴馬透過視訊隔海問候已長大成人的那名男孩。(CBS電視台截圖)

影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了

2022-05-27 21:50
一隻邊境牧羊犬走失了，隔天牠居然帶一群羊回來。 (影片截圖)

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

2022-05-31 05:11

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫