1個月獲2獎 烏克蘭護國神犬再奪坎城「金棕櫚狗狗獎」

2歲大的傑克羅素㹴子彈(Patron)投入俄烏戰爭。(路透)

2歲大的傑克羅素㹴犬子彈（Patron）於俄烏戰爭期間在烏克蘭 境內出任務，已協助清除了超過200多個爆裂物，瞬間在國際上聲名大噪。最近牠更獲頒坎城影展 的「金棕櫚狗狗獎」（Palm Dog），這是頒給明星狗狗的最高聲望獎項，也是牠在同個月內獲得的第二個獎項。

俄烏戰爭自2月24日開打以來，子彈就在烏克蘭北部切爾尼戈夫市（Chernihiv）執行任務。過程中已多次成功找出爆裂物，挽救許多平民與軍人的性命，迅速成為「護國神犬」代表。

子彈在坎城影展獲頒「金棕櫚狗狗獎」，由其他狗狗代為領獎。(路透)

子彈的英勇事蹟傳開後，據外媒報導，在5月27日舉辦的坎城影展中，牠也成功獲頒「金棕櫚狗狗獎」，可以獲得一個寫著「PALM DOG」的特製項圈。不過因為子彈還有很多事情要做，無法到現場領獎，因此由參加影展的烏克蘭代表團成員代為領獎。

值得一提的是，子彈在5月稍早也獲得了烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskiy）的表揚，在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的見證下獲頒獎章。後來的訪問更似乎是累壞了，頭直接靠在桌上呼呼大睡，模樣萌翻不少網友。