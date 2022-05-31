「捍衛戰士2」票房破紀錄 阿湯哥感性發推謝粉絲

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」首周票房破個人紀錄。(圖:UIP提供)

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）相隔36年，終於推出「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）激發廣大觀眾的往日情懷，北美更以1.51億美金的佳績，破阿湯哥 從影以來最佳開片票房紀錄，全球票房也以2.6億美金登上票房冠軍，阿湯哥也在推特霸氣發文，感謝粉絲支持。

阿湯哥在推特上寫下「謝謝進場看『捍衛戰士：獨行俠』的每一個你們，幫助我們一起創造歷史性的首周末票房」，由於湯姆克魯斯創辦推特以來，鮮少發文，多半是轉貼電影 資訊，此次難得感性發文，看得出他確實非常開心，也期待接下來能有更好的票房。

湯姆克魯斯在推特上感謝粉絲。(圖:UIP提供)

湯姆克魯斯拍片一向要求真實感，也希望能在鏡頭面前做出最高難度的特技動作，他日前受訪時，自認一直都是透過肢體動作來表演的演員，「我一直在發展出屬於我的肢體語言，但是現在我也是一名特技飛行員」，這次拍片，更提供自己的P-51野馬式戰鬥機供劇組人員拍攝，也說自己在拍「不可能的任務」系列時，就一直在構思如何在「捍衛戰士」續作拍出前所未有的空戰特技，「我不會只為了拍電影而拍電影，這一輩子都熱愛製作電影的一切事物」。