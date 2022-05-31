地圖怪怪的…小學生誤打誤撞發現一起「大案」

浙江小學生眼尖發現的地圖缺漏，意外揪出非法地圖集團。（取材自「紅星新聞」微信公眾號）

中國有小學生在看地圖時，發現缺少了一塊區域的描述，家長通報警方，最後揪出非法地圖產業鏈，近日該集團的七位嫌犯分別遭到法院重判兩年三個月到六年不等。

據紅星新聞報導，2020年汪姓女士在電商購買了一幅浙江省地圖，但她就讀小四的兒子發現該地圖沒有出現「嘉紹大橋北側圍墾區」，因而家長跟浙江省海鹽縣文化和廣電旅遊體育局反映，後者再通報給公安 ，最後查出一條非法地圖產業鏈。

在警方追查之下，這個產業鏈是由山東人王某為首，他在北京 經營文化公司製作銷售地圖，在與老鄉何某的一次閒聊中，他萌發降低成本、製作盜版地圖的想法，並找到在山東菏澤經營印刷公司的戚某，讓他冒用有出版物印刷資格公司的名字，充當假地圖明面上的印刷單位來印刷地圖，同時聯繫在山東臨沂經營覆膜廠的何某為假地圖完成最後的覆膜工序並負責外銷工作。

報導稱，這個非法地圖集團擴張迅速，至案發為止，製作、銷售的36款假地圖通過線上、線下方式流向全中國，共銷售960餘萬張，非法經營數額計1,000餘萬元人民幣。另外，這個集團還以其他印刷公司的資格獲取武漢 大學出版社開具的委託印刷單，印製「中華人民共和國地圖」等4款武漢大學出版社出版的地圖，印製數甚至遠多於委託量。

經過法院審理，整個非法地圖集團七人「情節特別嚴重，均已構成侵犯著作權罪」，分別遭到遭到重判兩年三個月到六年不等，且處罰金248萬元人民幣。