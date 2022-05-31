邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

一隻邊境牧羊犬走失了，隔天牠居然帶一群羊回來。 (影片截圖)

牧羊犬走失了結果帶了更多「毛小孩」回家。最近一則奇聞在網路上瘋傳，一隻邊境 牧羊犬日前不幸走失，飼主一家人相當擔心，儘管監視錄影器有錄到牠最後身影，但地廣人稀的地方實在難找，結果令飼主相當意外的是，隔天狗狗自己回家了，但牠身後卻跟了一大群羊，整個過程都被監視錄影機拍下來，吸引400多萬人觀看。

綜合媒體報導，田納西州 丹德里奇（Dandridge, Tennessee）一名男子飼養一隻邊境牧羊犬名叫「多克（Doc）」，日前男子出門到鎮上辦事，結果回家發現愛犬多克竟然不見了，焦急的他調出家裡的監視錄影器找狗，但因為在郊外地廣人稀，雖然有看到多克一閃而過的身影，但男子還是無法確定愛犬到底去了哪邊。

隔天奇蹟發生了，男子看到多克自己跑了回來，但令他驚嚇的是，在多克身後竟然有一大群羊跟著牠，看來多克是發揮了自己邊牧的本能，在走失的路上跑去牧羊了。多克的飼主表示，他後知後覺的發現多克帶回來的羊其實是附近農場養的，以前帶牠去散步的時候，多克就對農場裡的羊很有興趣，結果還真的拐了一群羊回家。

多克的飼主連忙聯繫附近農場的主人，請他把被多克拐回家的羊群都帶回家，還好農場主人沒有跟多克的飼主要求賠償或任何責任，這也讓男子鬆了一口氣。而多克帶一群羊回來的畫面也全部都被監視錄影器拍下，從影片中可以看到多克相當帥氣的趕著一群羊，還不斷檢查牠們有沒有在家門口前列隊排好。

來源：ViralHog

多克的飼主事後將監視錄影器畫面上傳到Tiktok帳號「hodgecattleco」上，影片瞬間爆紅，累積至今已有超過400萬次觀看，網友在底下留言表示「你家狗狗不是走失，是去開拓新事業」、「邊境牧羊犬發揮牠的本性了」、「你家狗狗送了你很棒的禮物」。