蒙娜麗莎再度遇襲 男子喬裝行動不便婦人朝名畫砸蛋糕

一名喬裝成行動不便婦人的男子（右圖白衣者）疑似周末以蛋糕襲擊世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」，並稱藝術家應該多關注地球。圖左為該幅畫的防彈玻璃上沾滿蛋糕奶油。圖／擷取自推特

法新社報導，一名喬裝成行動不便婦人的男子周末以蛋糕襲擊世界名畫「蒙娜麗莎的微笑」，並稱藝術家應該多關注地球。襲擊現場被多位民眾拍下，並於29日發布在社群媒體 ，法國巴黎羅浮宮館方則拒絕評論此事。

一名推特（Twitter）網友Lukeee發布的影片顯示，博物館 員工正擦拭在用來防護「蒙娜麗莎的微笑」的防彈玻璃上蛋糕奶油，而另一段影片顯示身穿白衣的男子被保全押走。

Lukeee寫道：「一名喬裝成老婦人的男子在『蒙娜麗莎的微笑』畫作前突然拿下假髮並從輪椅上跳起來，試圖砸碎防護這幅畫的防彈玻璃，隨後將蛋糕砸向這幅畫還到處扔玫瑰，之後遭保全阻止。」

這名男子用法語說：「有人在摧毀這個地球...所有藝術家，想想地球。這就是我這麼做的原因。想想地球。」

這也不是「蒙娜麗莎的微笑」首次遇襲。一名玻利維亞男子1956年向該幅畫投擲石塊，破壞畫中蒙娜麗莎的左手手肘後，館方就加裝防彈玻璃保護這幅畫。這幅畫在2005年被裝進可以控制溫度和濕度的加強保護殼。

臉書 影片連結：https://www.facebook.com/watch/?v=380210537477876&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing