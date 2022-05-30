「捍衛戰士2」飛行夾克竟出現中華民國國旗 來源大解析

美影星湯姆克魯斯在「捍衛戰士2」電影中的G-1 Bomber飛行夾克，有出版社整理夾克上17個徽章的來源，以圖示分享。取材自燎原出版臉書粉專

電影 「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）熱賣，美影星湯姆克魯斯 在劇中穿著背上有中華民國 國旗的G-1 Bomber飛行夾克成為話題，有出版社整理了劇中夾克17個徽章的來源，以圖示分享，以劇中視角，深入解析包括國旗出現的緣由。

燎原出版社主編「查理」今在臉書粉專上分享指出，湯姆克魯斯劇中所穿G-1 Bomber飛行夾克，這件衣服或類似的夾克在二戰的電影常可見到。例如巴頓將軍著名的B-3 Bomber，則是第二代的飛行員夾克，是G-1的後一代。這些夾克原本是作為在空中飛行的空勤人員所穿，因為當年飛機都沒有加壓，外面的溫度會比在地面冷很多。空勤人員就需要這樣的保暖衣物。不管是在電影《英烈的歲月》(Memphis Belle)、《黑色轟炸機》(The Tuskegee Airmen)、《紅色尾翼》(Red Tails)這些描述二戰歐洲戰場的空戰電影都可見到。

查理貼文指出，湯姆克魯斯的夾克上總共有17個徽章，但背後最大，出現中華民國的國旗的徽章，並非過去外界所認知在中國戰區執行任務的飛虎隊「血符」，就是那個寫著「來華助戰洋人，軍民一體救護」，上面有大大中華民國國旗的那個布章。兩者有差異。

查理表示，夾克上的這個繡章，由四面旗幟所組成，分別是美國、聯合國、日本、中華民國。它們上下還被兩行字夾住。上面是FAR EAST CRUISE 63-4，下面是USS GALVESTON。這是一艘在二戰期間建造，等到1958年才服役、母港在美國西岸聖地牙哥的克利夫蘭級巡洋艦。這個紀念章，是讓1963至1964年參與遠東巡弋的GALVESTON號的官兵紀念的一個繡章。四面國旗，代表了那一趟的遠東部署該艦所到過的任務區，也就是除了出發地美國本身之外，還有去到以聯合國名義執行巡弋任務的朝鮮半島，冷戰對峙前線的日本、沖繩，以及兩岸經常你來我往的台灣海峽。這趟任務前後執行了6個月。這個在當年是非常常見的紀念章設計。還有其他的設計樣式，有的是以文字來表現，會寫上Taiwan或Formosa，看年代而定。

貼文表示，可以想像，這件衣服的主人是在遠東執行任務的美國海軍/海軍陸戰隊軍人。例如在這個四國國旗右下方就是第七艦隊的徽章。較少有人討論的前方，右肩紅色菱形的是越戰期間常年部署在中南半島的第三陸戰航空聯隊，左胸前盾形的是駐沖繩現稱陸戰隊第三遠征軍（III MEF）的陸戰隊第三兩棲軍。其他大部分的水面艦相關臂章都是跟太平洋艦隊相關。

查理說，劇中湯姆克魯斯所飾獨行俠的父親是在中南半島殉職的。根據第一集Viper總教官的說法，他們當時是部署在歐里斯卡尼號航空母艦上，而在右前口袋上方就是歐里斯卡尼號的臂章，當時該艦就是搭配第19艦載機聯隊，時間是越戰時期的1969年4月14日至11月17日。所以可以推測，夾克的主人就是獨行俠的爸爸。然後獨行俠當上了飛行員之後，再把一些跟自己相關的臂章車上去。

貼文指出，為什麼在一開始的電影預告片中，背後的這個紀念章被換成紀念在第一集的印度洋巡弋，把日本及中華民國國旗被第一戰鬥機中隊章以及被一個不知名的旗幟給取代了呢？比對了前後的臂章位置，是同一件的可能性很高，可是就是這個臂章不同了。可以合理懷疑，這應該是受到中國市場的影響。從最近騰訊退出電影團隊的消息來看，這很可能是修改版並沒有在正式電影中再出現的原因。