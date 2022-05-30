廣州雄獅「齊瀏海」造型暴紅 動物園：牠自己擼的

廣州動物園一獅子的齊瀏海造型，引起中國網友議論。取材自珠江新聞

近日廣州動物園 內，一隻獅子「阿杭」被中國網友發現，竟然梳著一頭柔順的「齊劉海」，配上呆萌表情瞬間暴紅，面對有人質疑，是否被刻意修剪而成，園方回應稱，「絕對是純天然、無人工打扮的痕跡」，強調髮型是被牠自己「擼」出來的。

微博 等中國社交平台上畫面顯示，雄獅「阿杭」，頂上鬃毛有明顯的「齊劉海」造型，搭配半瞇的小眼睛，以及柔順的毛髮，引起遊客關注。

有網友形容牠的造型是「漫畫劉海」，有人說「憨憨的模樣好可愛」，但也有人詢問「獅子造型是否為人工修剪」，擔心牠會因此「感到自卑」。

對此，動物園工作人員回應表示，在阿杭暴紅前，工作人員和志願者就已經發現這個情況，「只是它的劉海造型不固定，有時候會塌下來，有時候會被它自己擼上去一點，恰好這次有遊客拍到了它毛髮柔順的照片」，強調絕對是純天然。

園方還稱，阿杭的毛髮之所以和其他獅子不同，是因為自然界中存在「生物的多樣性」。有工作人員補充，除了正常清潔環境外，我們不會真的去剪牠的頭髮，因為「我們真的不敢。」

綜合珠江新聞、觸電新聞報導，雄獅「阿杭」是一隻白獅，為克魯格獅的變種，該品種原產於非洲。2009年出生的牠，是於2015年從杭州引到廣州動物園生活。