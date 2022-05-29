挺烏軍 烏克蘭樂團賣歐洲歌唱大賽獎杯募得90萬美元

「卡路什樂團」賣掉在歐洲歌唱大賽贏來的冠軍獎盃水晶麥克風，為烏克蘭軍隊募款。取材自Serhiy Prytula臉書

烏克蘭 「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）今天賣掉本月稍早贏得的歐洲歌唱大賽獎杯，替抵擋俄羅斯 入侵的烏軍募集了90萬美元。

「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）14日以結合烏克蘭民謠的歌曲「史蒂芬妮亞」（Stefania）擊敗24個競爭對手，在全球最大歌唱競賽贏得冠軍。

今天他們在烏克蘭電視台主持人普里特拉（Serhiy Prytula）帶領的臉書拍賣 會上，賣掉在歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）贏來的冠軍獎杯水晶麥克風。

普里特拉在拍賣會上表示，拍賣所得將用於採購PD-2無人飛行系統，包括3架飛機和1個地面控制站。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事至今已邁入4個月，這場戰爭奪走了數以千計百姓生命，讓數以百萬計烏克蘭人逃離家園，也讓城市成為廢墟。

莫斯科表示，攻打烏克蘭是「特殊軍事行動」，為的是讓烏克蘭解除武裝，並讓烏國免於法西斯主義荼毒。

烏軍周末期間為阻止俄軍奪占北頓內茨克（Sievierodonetsk）遭到猛烈砲火攻擊。北頓內茨克是東部盧甘斯克（Luhansk）地區仍在烏克蘭掌控之下的最大城市。