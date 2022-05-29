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好市多在台灣圈粉無數 在美國同受亞裔消費者歡迎

編譯洪啟原／綜合外電
好市多在美國亞裔顧客中占有主導優勢，這不只對自己的長期成長軌跡是好兆頭，還會影響其他零售業者。 路透
好市多在美國亞裔顧客中占有主導優勢，這不只對自己的長期成長軌跡是好兆頭，還會影響其他零售業者。 路透

好市多Costco）在台灣有不少死忠支持者，在「原生地」美國同樣深受亞裔族群喜愛。在香港出生、在洛杉磯長大的華裔梁溫蒂（音譯），很少在一般生鮮雜貨店看到榴槤，但她4月去逛住家社區附近的好市多（Costco）時，無意間在賣場裡發現這種熱帶水果，不禁驚呼連連。

CNBC報導，現年45歲的梁溫蒂在非營利組織服務，她說：「我在好市多看到榴槤，不禁笑了出來，想不到榴槤已成為主流商品。我敢肯定好市多近來上架的亞洲產品持續增加。」

亞裔美國人若想買些「家鄉味」，就近在家裡附近的雜貨店或H Mart、Ranch Market和Patel Brothers這些亞洲生鮮超市就能找得到，但在全世界最大零售商之一能買到這類產品，可就非常罕見。

亞裔是美國人口增長最快的族群，在好市多消費者中占有一定比例。根據市調機構Numerator，亞裔占美國人口比重約7%，但占好市多顧客比重達11.9%。

好市多在亞裔顧客中占有優勢，這不只對自家的長期成長軌跡是好兆頭，還會影響其他零售業者。

研調機構NielsenIQ多元化計畫負責人葛理翰說：「現在有機會把外界一度認為是小眾或少數族群的市場，推入美國趨勢的中心。」

他說：「對亞裔美國人而言，他們的人口成長速度不禁使人聯想到，他們將為市場帶來重大轉變。滿足他們的需求，將對提供他們服務的任何一方帶來非常可觀的利益。」

根據NielsenIQ估算，亞裔美國人未開發的消費潛力高達1,300億美元。NielsenIQ表示，一般而言，亞裔美國人的購物習慣有別於其他美國消費者。亞裔家庭的人口數高於其他其他美國家庭，較傾向採購家庭號商品，且喜歡貨比三家。因此，亞裔消費者前往倉儲批發量販賣場採購的機率，比一般美國消費者高出一倍多。

市場研究公司NPD集團首席行業分析師柯恩說，好市多不打廣告，靠的是顧客之間「好康道相報」，並培養出品牌親和力，「像好市多這樣的企業如果非常投亞洲族群所好，他們就會分享這些訊息，宣傳的效果更大」。

今年50歲的周欣蒂（音譯）來自中國，第一次是從同鄉口中聽到好市多的大名，後來她自己也在2013年加入好市多會員，現在每周都會去好市多採購食物、家用品和加油，「我的朋友幾乎都是好市多會員，我喜歡好市多是因為他們的產品品質好且價格比其他商店便宜很多。」

好市多 亞裔 Costco

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