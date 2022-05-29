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曾因性愛影片被封殺 新科坎城影后：電影救了我

中央社／坎城28日綜合報導
來自伊朗的查赫拉阿米爾易卜拉希米，以「聖蛛」（Holy Spider）一片中試圖調查聖城麥什赫德（Mashhad）性工作者連環殺人案的記者一角，獲得坎城影展最佳女主角獎。（美聯社）
來自伊朗的查赫拉阿米爾易卜拉希米，以「聖蛛」（Holy Spider）一片中試圖調查聖城麥什赫德（Mashhad）性工作者連環殺人案的記者一角，獲得坎城影展最佳女主角獎。（美聯社）

因性愛影片遭當局封殺、不得不逃離家鄉伊朗的女星查赫拉阿米爾易卜拉希米（Zahra Amir Ebrahimi），今天在法國坎城影展勇奪影后後，落下開心的眼淚。

41歲的查赫拉阿米爾易卜拉希米，以「聖蛛」（Holy Spider）一片中試圖調查聖城麥什赫德（Mashhad）性工作者連環殺人案的記者一角獲獎。

她在頒獎典禮上告訴觀眾：「我走了很遠，今天才能站在這個舞台，這故事說來辛酸。」

查赫拉阿米爾易卜拉希米說，「電影救了」她，「受到屈辱時，我有電影；孤立無援時，我有電影；黑暗無助時，我有電影。現在我站在你們面前，在一個充滿喜悅的夜晚」。

「聖蛛」由伊朗裔丹麥導演阿里阿巴斯（Ali Abbasi）執導，改編自一名勞動階級男子在2000年代初期殺害多名性工作者的「蜘蛛殺手」真實故事。

由於阿里阿巴斯不能進入伊朗拍片，此片最後是在約旦拍攝完成。

查赫拉阿米爾易卜拉希米20出頭就以長壽肥皂劇Nargess裡的配角成名，但該片結束後不久，2006年網路流傳一段主角據稱是她的性愛影片，讓她的生活和事業隨之崩解。

查赫拉阿米爾易卜拉希米在「聖蛛」中飾演的角色，也是謠言和男性掠奪的受害者。

查赫拉阿米爾易卜拉希米表示：「這部電影是關於女性的，關於她們的身體。這是一部充滿面孔、頭髮、手、腳、乳房、性的電影…在伊朗不可能展示這些。」

阿里阿巴斯堅決認為不該把「聖蛛」看成有爭議的電影，「電影裡展現的都是人們的日常生活，有足夠證據顯示伊朗也有性，有大量證據顯示伊朗每座城市都有娼妓」。

查赫拉阿米爾易卜拉希米在德黑蘭長大，就讀戲劇學校，18歲就出道拍電影。

2006年，黑市流傳一段據稱是查赫拉阿米爾易卜拉希米和男友的性愛影片後，伊朗調查人員展開調查。

查赫拉阿米爾易卜拉希米在領獎後的記者會上表示，那時她是「掃除不道德行動」的受害者，「他們想除掉我，讓我從電影界消失，也許去自殺，去死，但我最後卻是來到這裡，拿到這個獎」。

當時走投無路的查赫拉阿米爾易卜拉希米移居法國巴黎，不會說法語的她，靠著打零工維持生計。先前她接受「世界報」（Le Monde）訪問時表示：「當時我對法國電影業一無所知，沒人幫我，我花了兩三年才知道我來到的是什麼地方」。

她今天領獎時感謝法國，但也說「我還是愛伊朗，那是我摯愛的國家…我愛所有伊朗人，即使是那些毀了我生命的人」。

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