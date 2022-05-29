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健康吃粽少負擔 營養師建議把握這些撇步

記者謝進盛／台南報導
台南柳營奇美醫院營養科營養師莫謹蓮表示，一天最多一粒為宜，以五榖粽為佳。（圖：柳營奇美醫院提供）
台南柳營奇美醫院營養科營養師莫謹蓮表示，一天最多一粒為宜，以五榖粽為佳。（圖：柳營奇美醫院提供）

端午節將至，應景粽子常讓人大啖美味之餘熱量飆升而忽略健康，對有慢性疾病及三高患者更是一大負擔，營養師認為，最重要概念就是均衡飲食，一天最多一粒為宜，以五榖粽為佳。

台灣台南柳營奇美醫院營養科營養師莫謹蓮表示，市售粽子從選米、內餡，到炒料用油，為讓香氣足夠，大多使用豬油來爆香，而豬油在脂肪分類是屬於飽和脂肪酸油脂高，其他如五花肉、或油花較豐富梅花肉等，也都是飽和脂肪，食用過多，易增加血中總膽固醇以及低密度脂蛋白，長期這些游離脂肪酸會破壞血管壁形成斑塊，導致血管壁變狹窄，血液不易通過血管，增加心血管疾病發生率。

另外粽子使用糯米，屬支鏈澱粉，不易消化，腸胃道較敏感者勿過量食用，而支鏈澱粉升醣指數較直鏈澱粉高，易造成體內血糖快速上升，糖尿病患者不宜過量食用。

粽子配料如乾蝦米、乾魷魚，延長保存期限，常會用鹽水煮過後再乾燥，鈉含量較高。台灣衛生福利部建議成人每日鈉攝取量為2400mg（約6克鹽），1公克乾蝦米含31mg的鈉，若再增加醬油及醬油膏等，鈉攝取會過多，醬料類還是盡量避免使用，尤其三高病人更要注意。

因應端午節許多人吃粽子不可免，莫謹蓮說，挑選還是以五榖粽為佳，傳統的南部粽或北部粽，熱量也相對較低。此外，可餐前搭配青菜，因蔬菜中膳食纖維可延緩血糖上升速度，也可增加飽足感及促進腸道蠕動，同時餐後水果不可少，外食族群可選擇燙青菜，並跟店家說不要淋肉燥醬降少熱量攝取。

至於份量，莫謹蓮說，建議一天一粒即可，而肉粽內餡肥肉可挑掉，減少飽和脂肪酸攝取，也應檢少沾醬，降低鈉含量攝取，降低腎臟負擔。

柳營奇美醫院營養師認為，端午吃粽子，仍要適量攝取蔬菜及水果類，確保健康。（圖：柳...
柳營奇美醫院營養師認為，端午吃粽子，仍要適量攝取蔬菜及水果類，確保健康。（圖：柳營奇美醫院提供）

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