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寵物金魚放生變巨魚 長到2英尺 還會化身「殺戮機器」

聯合新聞網／ 綜合報導
金魚示意圖。（取材自pexels）
金魚示意圖。（取材自pexels）

根據一項新的研究，寵物金魚被釋放到野外後，正在對本土的物種造成嚴重的破壞。一旦牠們離開魚缸被放生到開闊的水域，牠們可以長到2英尺（約61公分）變成巨人金魚。還會破壞環境、吃掉其他物種影響生物多樣性（biodiversity），化身為殺戮機器。

根據「Mirror」報導，金魚被放生到了開闊水域後，會大肆吃掉昆蟲和蝌蚪，甚至破壞底部沉積物以及把植物連根拔起，導致水質變差。種種行為都壓縮了其他物種原本的生活空間，影響生物多樣性。

貝爾法斯特女王（Queen's University Belfast）大學的主要作者詹姆斯迪基博士（Dr James Dickey）表示，研究表明金魚構成了三重威脅，不僅容易獲得，還結合了永不滿足的慾望以及大膽的行為。金魚的性格被發現是相當貪婪的。

入侵物種是造成全球損失的主要原因之一，其中寵物貿易又占了所有水生入侵物種的三分之一。金魚在世界各地都相當受歡迎，尤其又常見於在各大遊樂場所做為獎品送給兒童。

「科學人」（Scientific American）雜誌曾在2013年報導指出，研究人員在太浩（Tahoe）湖拖網捕撈了一條近1.5英尺(約45公分)長、重4.2磅(約1.9公斤)的金魚。據估計，每年養殖的金魚多達2億條，其中大部分都在國內用於展示。

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