怎麼會這樣 種「貓薄荷」驅蚊 意外淪大型哈草現場

貓咪們聞到貓薄荷的氣味紛紛倒下。(取材自推特@pakaguchi)

到了容易出現蚊蟲的季節，部分人家會在庭院裡種植貓薄荷驅蚊。不過貓薄荷又被俗稱為「貓大麻 」，除了具有驅蚊的功效，竟還引發招來一大批貓咪的副作用，讓網友們大好喊超羨慕。

近日網路上又流傳起一張貓咪們「集體吸毒」的照片。一戶人家原本為了驅逐蚊蟲種植了貓薄荷，沒想到特殊的化學物質卻引來貓咪的注意，不一會兒就聚集了一群癱軟的貓咪，肢體動作看起來相當舒爽。

哈草現場曝光後，引出不少網友留言「我還不種爆」「地上好多貓貓蟲」「我們壞掉了~~為什麼每次走到這裡都會這樣呢」「用蚊子換貓咪」「哈們」。不過也有人表示「我家的貓對貓薄荷完全無感」、「可以試試蟲櫻果」。

事實上並非所有貓咪都對貓薄荷有感覺，而除了貓薄荷外，木天蓼、貓草等也有一定機率讓貓咪瘋狂。有趣的是這裡的貓咪指的不僅是家貓，連同老虎、獅子、獵豹等大貓也可能會出現狂蹭該植物、啃咬，甚至流口水、發出叫聲等反應。