影／歐巴馬13年前被「摸摸頭」如今那個小男孩18歲了

2009年時任總統的歐巴馬 (Barack Obama)在白宮 橢圓形辦公室被一名5歲非裔 小男孩「摸摸頭」的詼諧照片,曾在白宮懸掛多年。當年的小男孩今年18歲了,27日剛自高中畢業。歐巴馬官網27日公布了一段溫暖視頻,內容正是歐巴馬透過視訊隔海問候已長大成人的那名男孩;兩人追憶13年前的天真對話;對許多人來說,它觸動了美國夢的核心。

時光回溯至2009年,小男孩雅各布.費拉德菲亞(Jacob Philadelphia)與歐巴馬在白宮第一次會面,是雅各布的父親、於國家安全委員會任職的前美國海軍陸戰隊員卡爾頓.費拉德菲亞(Carlton Philadelphia)帶家人到白宮。年僅五歲的雅各布被父親介紹給歐巴馬時,雅各布問了一個可愛問題:「你的頭髮和我的一樣嗎?」

When five-year-old Jacob Philadelphia visited the Oval Office in 2009, he asked President Obama if, “your hair is like mine,” in a moment that led to a powerful @petesouza photo. @BarackObama caught up with Jacob just before his high school graduation today. pic.twitter.com/SRSJlnQBQq