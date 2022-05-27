我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州槍手對老師說「晚安」後開槍 倖存女童目擊冷血屠殺

網傳攻擊RHS高中 嚇壞南加州學校 經查訊息竟出自德州

紐約中央公園遛狗糾紛紅了 他推出「賞鳥」電視節目

編譯郭宣含／綜合27日電
非裔賞鳥者庫珀2020年在紐約市中央公園遭白人女子不實指控，引發軒然大波，如今他將推出以賞鳥為主的新電視節目，由國家地理頻道播出。(取材自推特)
非裔賞鳥者庫珀2020年在紐約市中央公園遭白人女子不實指控，引發軒然大波，如今他將推出以賞鳥為主的新電視節目，由國家地理頻道播出。(取材自推特)

克里斯蒂安·庫珀(Christian Cooper)2020年在紐約市中央公園遭白人女子不實指控，引發軒然大波，如今他將推出以賞鳥為主的新電視節目，節目將在國家地理(National Geographic)頻道播出。

國家地理頻道本周宣布，熱愛賞鳥的庫珀將主持「非凡賞鳥者」(Extraordinary Birder，暫譯)的系列節目，他將帶領觀眾走進「野外豐富又充滿驚喜的鳥世界」。

國家地理頻道在聲明中指出：「無論是涉險走進阿拉斯加的暴風雨海岸尋找海鸚，在波多黎各雨林中跋涉尋找鸚鵡，或是爬上曼哈頓大橋尋覓遊隼，他會想盡辦法了解這些有羽毛的非凡生物，並向我們展示驚人的空中世界。」

不過該頻道尚未宣布首映日期。

根據紐約時報的訪問，庫珀10歲起就熱愛賞鳥，他表示，國家地理頻道近一年半前接洽他，詢問他是否有意接下電視節目時，他「索性賭下一切」。

他當時告訴紐時：「我熱愛傳播鳥類的福音。」

59歲的庫珀2020年5月也成為鎂光燈焦點，他在中央公園遭無關係的白人女子艾米.庫珀(Amy Cooper)指控；當時艾米遛狗，並報警不實聲稱對方威脅她與她的狗。

艾米當時在保護野生園區遛狗，庫珀要求她依規定幫小狗繫上狗鏈，艾米拒絕並打電話報警，庫珀則錄下影片。

根據庫珀錄下的影片，艾米打電話報警，並告訴911調度員，「我在漫步區(Ramble)，這裡有名非裔男性，他戴腳踏車安全帽，他在錄影，而且威脅我和我的狗。」

艾米事後因不實聲明被控三級輕罪，但由於她無刑事前科，後來該罪名被撤掉。

曼哈頓地區檢察官辦公室表示，艾米完成五堂修復性司法(restorative justice)課程後，該辦公室已撤除對她的提告。

曼哈頓 中央公園 紐約時報

上一則

「光之國度」10月美國紐約展出 全球首展台南開幕

延伸閱讀

「光之國度」10月美國紐約展出 全球首展台南開幕

「光之國度」10月美國紐約展出 全球首展台南開幕
因疫出走 紐約達30.5萬人 10大城市居冠

因疫出走 紐約達30.5萬人 10大城市居冠
紐約市府免費發新冠護理包 可送貨到府

紐約市府免費發新冠護理包 可送貨到府

疫情下逾半華裔遭遇歧視 8成保持警惕

疫情下逾半華裔遭遇歧視 8成保持警惕

熱門新聞

22歲的烏克蘭難民索菲亞。（取材自Instagram）

他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

2022-05-22 02:20
GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。賈靜雯示範GUCCI Blondie包。（取材自Instagram）

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

2022-05-22 05:06
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

2022-05-20 05:42
三名漁民在南非釣到一隻超巨魚，長達3.6公尺、重達621公斤。（取材自Instagram／ pulsatorlures）

3漁夫搏命半小時釣「621公斤巨魚」每磅價值3.1萬元

2022-05-24 23:52
阿湯哥(右)牽起凱特王妃的手，協助她上階梯。（路透）

阿湯哥紳士牽手凱特王妃 威廉王子被晾一旁

2022-05-20 20:39
網友身為麥當勞員工，分享三件不廣為人知的麥當勞小知識，引起許多人熱議。(路透)

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

2022-05-21 02:28

超人氣

更多 >
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來

婚後從未與AKIRA吵架 林志玲自曝「1原因」吵不起來
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖
紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩
怕錯過好行情 美屋主急入市 房源供應和降價求售比均增

怕錯過好行情 美屋主急入市 房源供應和降價求售比均增