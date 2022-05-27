他居家辦公讓愛貓「鬼叫亂尿」原因…竟是主人在家太煩

一名男子發現自己在家工作後，家裡養的黑白貓行為舉止都變了。圖為示意圖，非當事黑白貓。 （Ingimage）

有時候奴才也要注意自己的言行是不是會讓毛孩感到壓力很大。近日一則奇聞掀起熱議，一名年輕男子養了一隻黑白貓，最近因為疫情 及個人健康因素都在家上班 ，結果發現貓咪會亂尿尿、狂叫跟狂抓門，他苦惱的帶貓咪去獸醫院想檢查是不是生病，結果令他跌破眼鏡。

根據英國 鏡報（Mirror）報導，英國索爾福德（Salford）一名25歲男子瓊斯（Harry Jones）飼養了一隻黑白貓名叫海倫（Helen），近日由於他耳朵動手術，再加上疫情緣故所以申請居家上班，但在家上班的時候他發現海倫像是變了一隻貓，行為舉止都跟過去不一樣，讓他很是擔憂。

瓊斯發現他在家工作這段時間，海倫變得緊張兮兮，常常會做出一些不尋常的行為，像是狂咬書本、狂抓大門、經常性大聲喵喵叫、甚至出現了隨地亂尿尿的狀況，這讓瓊斯相當緊張。瓊斯為了改善海倫的焦躁情緒，花了大筆錢買了貓咪薰香跟更好的貓玩具給海倫，但海倫不但不領情，狀況還更加嚴重。

由於擔心愛貓海倫生了病，瓊斯後來就帶著牠去獸醫院做檢查，前前後後花了80英鎊，做檢查出來發現海倫相當健康，身體方面沒有任何疾病，但是獸醫卻告訴他「海倫心理生病了」。獸醫向瓊斯表示，因為海倫已經長期習慣瓊斯要上班不在家，現在瓊斯老是待在家裡，「很明顯的牠覺得我很煩、對我很厭惡」。

短時間內瓊斯還需要在家靜養，只能期待趕快好起來重返工作崗位，這樣海倫也許能夠放鬆一些。其實早在2021年，英國就有獸醫呼籲大家正視疫情下毛小孩的心理健康問題，「主人長期待在家中會讓貓狗因壓力而病重」，當地貓咪保護組織的一名女發言人表示，貓咪是有習慣的動物，一點壓力就會讓牠們表現的跟平常不一樣，飼主必須仔細觀察自家毛小孩的狀況。