沒錢買鞋腳綁繃帶拚田徑 菲律賓11歲女童奪3金暖哭眾人

菲律賓一名女童近日在網路上引起不少人關注,原來是因為家境貧困的她,在參加田徑比賽時,因為沒錢買鞋,竟然只用繃帶包住雙腳,還在上面畫了知名運動品牌的LOGO,照片放到網路上引來熱議,許多善心的網友們紛紛想要送鞋給她。

臉書 「泰國 清邁象」日前貼出兩張照片,只見這名叫布洛絲(Rhea Bullos)女童參加校際盃的田徑比賽,但因為家境清寒沒錢買運動鞋,她只好用棉布繃帶包住雙腳,從腳板、腳背到腳踝,甚至連腳趾頭也綁上繃帶,克難地充當運動鞋。

為了鼓勵自己,布洛絲在繃帶上畫上「NIKE 」的勾勾LOGO標誌,期許自己不輸給任何人。不過就算沒鞋穿,布洛絲不因此氣餒,她還是在400公尺、800公尺、1500公尺三項競賽中拿到金牌,讓人刮目相看。

照片也吸引台灣網友注意,「我可以送她一雙鞋」、「請問能贈與球鞋給她嗎?有什麼管道?」、「希望這個廠商能看見這個發文,能給她一雙好鞋,讓她為未來跑出自己的路」、「希望可以送她一雙鞋,給她一個發光發熱的機會」、「我要報名送一雙NIKE跑鞋給妹妹」、「逆境中的孩子總會有克服環境,勇往直前」、「結果,每個人都很熱心捐鞋送鞋,然後小妹妹的日常生活還有許多問題要解決和面對,資源還是要分配一下比較好」。

據了解,這個故事是發生在2019年,布洛絲當時11歲,在奪下3面田徑金牌後,她的教練在臉書發文恭喜,也因此讓故事曝光,引起各界的關注。當地的運動品牌執行長主動聯繫她,並願意提供全新的運動用品,還有其他善心人士的協助,讓布洛絲有了屬於自己的運動鞋。

LOOK: SM City buys new shoes for Rhea Bullos, a Balasan runner who has been trending on social media after her picture wearing makeshift 'Nike' shoes went viral.



Rhea was taken to the SM Store in SM City Iloilo where she was bought a new pair of shoes, socks and a sports bag. pic.twitter.com/EXo879Gbg5