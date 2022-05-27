我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湯普森飆分秀 勇士輾壓獨行俠 隔2季重返總冠軍賽

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

沒錢買鞋腳綁繃帶拚田徑 菲律賓11歲女童奪3金暖哭眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
菲律賓一名女童因為家境貧困沒錢買鞋，她只好將腳用繃帶綁住，克難地充當運動鞋。取材自「泰國清邁象」臉書
菲律賓一名女童因為家境貧困沒錢買鞋，她只好將腳用繃帶綁住，克難地充當運動鞋。取材自「泰國清邁象」臉書

菲律賓一名女童近日在網路上引起不少人關注，原來是因為家境貧困的她，在參加田徑比賽時，因為沒錢買鞋，竟然只用繃帶包住雙腳，還在上面畫了知名運動品牌的LOGO，照片放到網路上引來熱議，許多善心的網友們紛紛想要送鞋給她。

臉書泰國清邁象」日前貼出兩張照片，只見這名叫布洛絲（Rhea Bullos）女童參加校際盃的田徑比賽，但因為家境清寒沒錢買運動鞋，她只好用棉布繃帶包住雙腳，從腳板、腳背到腳踝，甚至連腳趾頭也綁上繃帶，克難地充當運動鞋。

為了鼓勵自己，布洛絲在繃帶上畫上「NIKE」的勾勾LOGO標誌，期許自己不輸給任何人。不過就算沒鞋穿，布洛絲不因此氣餒，她還是在400公尺、800公尺、1500公尺三項競賽中拿到金牌，讓人刮目相看。

照片也吸引台灣網友注意，「我可以送她一雙鞋」、「請問能贈與球鞋給她嗎？有什麼管道？」、「希望這個廠商能看見這個發文，能給她一雙好鞋，讓她為未來跑出自己的路」、「希望可以送她一雙鞋，給她一個發光發熱的機會」、「我要報名送一雙NIKE跑鞋給妹妹」、「逆境中的孩子總會有克服環境，勇往直前」、「結果，每個人都很熱心捐鞋送鞋，然後小妹妹的日常生活還有許多問題要解決和面對，資源還是要分配一下比較好」。

據了解，這個故事是發生在2019年，布洛絲當時11歲，在奪下3面田徑金牌後，她的教練在臉書發文恭喜，也因此讓故事曝光，引起各界的關注。當地的運動品牌執行長主動聯繫她，並願意提供全新的運動用品，還有其他善心人士的協助，讓布洛絲有了屬於自己的運動鞋。

臉書 NIKE 泰國

上一則

因疫休館「企鵝練出冰塊腹肌」 網笑：水族館變健身房

下一則

找得出偽裝士兵？日本自衛隊照片考倒網友「看到眼花」

延伸閱讀

Nike不續簽俄國授權合約 英國馬莎百貨也要撤離

Nike不續簽俄國授權合約 英國馬莎百貨也要撤離
杜特蒂首度籲普亭：勿攻擊平民 俄國士兵已經失控

杜特蒂首度籲普亭：勿攻擊平民 俄國士兵已經失控
菲律賓呂宋島規模6.1強震 深度136公里

菲律賓呂宋島規模6.1強震 深度136公里
習致電小馬可仕 促外交自主 試圖削弱美菲同盟

習致電小馬可仕 促外交自主 試圖削弱美菲同盟

熱門新聞

22歲的烏克蘭難民索菲亞。（取材自Instagram）

他收留22歲烏克蘭女難民 相處10天拋棄10年妻女私奔

2022-05-22 02:20
GUCCI今年Love Parade系列中，全新打造的一款Blondie包就是本季最有代表性的經典包款，復刻70年代的設計，以不同尺寸和包身材質呈現，加上多種拎法，預計勢必會成為新一季的洗版熱賣包款。賈靜雯示範GUCCI Blondie包。（取材自Instagram）

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

2022-05-22 05:06
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

2022-05-20 05:42
阿湯哥(右)牽起凱特王妃的手，協助她上階梯。（路透）

阿湯哥紳士牽手凱特王妃 威廉王子被晾一旁

2022-05-20 20:39
三名漁民在南非釣到一隻超巨魚，長達3.6公尺、重達621公斤。（取材自Instagram／ pulsatorlures）

3漁夫搏命半小時釣「621公斤巨魚」每磅價值3.1萬元

2022-05-24 23:52
網友身為麥當勞員工，分享三件不廣為人知的麥當勞小知識，引起許多人熱議。(路透)

員工分享2件麥當勞小知識 網驚：我還真不知道

2022-05-21 02:28

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」