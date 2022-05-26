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因疫休館「企鵝練出冰塊腹肌」 網笑：水族館變健身房

聯合新聞網／ 綜合報導
日本北海道小樽水族館一隻企鵝炸出「腹肌」，照片引來上萬網友按讚。 （取材自推特）
日本北海道小樽水族館一隻企鵝炸出「腹肌」，照片引來上萬網友按讚。 （取材自推特）

最近一張照片在網路上瘋傳，水族館中一隻企鵝竟然長出「結實冰塊腹肌」，讓不少網友全都笑翻，敲碗跪求健身菜單。

日本北海道小樽水族館（おたる水族館）在官方推特經常貼出館內明星動物的照片，目前該館受到新冠肺炎疫情衝擊而閉館、不開放民眾進入參觀，儘管如此館內工作人員依然常常把照顧動物的照片跟影片貼上網跟廣大網友分享，吸引不少愛好海洋生物的網友追蹤。

日前水族館館方貼出一張企鵝照片掀起網友熱議，只見一隻巴布亞企鵝（Gentoo Penguin）低著頭站著，身體擠出「兩排腹肌」，臉上還露出有點威嚴的瞇瞇眼。

企鵝炸出腹肌的照片貼上網後吸引超過2萬名網友按讚，紛紛留言表示「這看起來就是平常有在練」、「企鵝界猛男無誤」、「閉館的時候動物都在健身啦」、「水族館轉型動物健身房」、「牠可能是趴在排水溝上面才會有這種肌肉紋路」、「笑到我肚子好痛」。

園方後來在貼文下方回應，表示企鵝炸出腹肌其實是因為牠趴著的時候不小心將自己圓滾的毛弄成這樣，下水或理毛之後腹肌就會消失。

健身 疫情 肌肉

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