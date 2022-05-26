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五旬婦家務勞動致五十肩 中醫理筋推拿緩解疼痛

記者謝進盛／台南報導
衛福部新營醫院中醫師陳建閔（左）指出，肩關節活動角度受到限制時，都可以稱為冰凍肩或五十肩。圖 ／新營醫院提供
衛福部新營醫院中醫師陳建閔（左）指出，肩關節活動角度受到限制時，都可以稱為冰凍肩或五十肩。圖 ／新營醫院提供

一名50多歲婦人長期忙家務，近來右肩關節抬舉時常有痠痛現象，且症狀越來越嚴重，經中醫師診治，確認為俗稱的五十肩，以理筋推拿、拔罐等中醫傷科治療後，症狀逐漸緩解。

這名婦人痠痛症狀時好時壞；用右手往後搔癢、穿脫內衣時更顯困難，前往台灣衛福部新營醫院中醫科就診時，中醫師陳建閔詢問其疼痛發作特性、引發姿勢，判斷為五十肩。

陳建閔指出，肩關節活動角度受到限制時，都可稱為冰凍肩或五十肩（即手臂上舉、平舉或向後摸臀部或背部困難）；成因多是職業勞動、家事勞作，或是肩關節長期發炎導致，並不是只是好發在50歲，姿勢不良造成身體兩側軟組織不平衡，也有可能造成此一慢性痠痛。

他指出，雖然病灶是在肩關節，但經由調整胸椎、髖關節或手腕關節都有可能改善此類症狀。

陳建閔說，中醫傷科應用在治療五十肩已有相當療效，中醫師可依靠觸診來判斷患者骨架是否平衡、肌肉張力是否對稱，來決定正骨、理筋手法來剝離沾黏組織；或是利用拔罐以放鬆周圍肌群、促進局部血液循環，讓肩關節活動角度能持續增大。

他提醒，五十肩發生原因多是因過度勞損造成，除門診中醫師幫忙剝離沾黏組織，患者在家還是可以少量活動自己肩關節；如靠近牆壁用患側手爬牆壁，或是嘗試用手摸門框上緣等，讓肩關節活動角度能再增大。

陳建閔示範五十肩患者在家可少量活動自己肩關節；如靠近牆壁用患側手爬牆壁，或嘗試用...
陳建閔示範五十肩患者在家可少量活動自己肩關節；如靠近牆壁用患側手爬牆壁，或嘗試用手摸門框上緣等，讓肩關節活動角度能再增大。圖 ／新營醫院提供

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