世界首例 英罕病患者「雙手移植」手術後重獲新生

「硬皮症」是一種自體免疫性疾病，會造成皮膚與內臟損傷。蓋勒格約13年前被診斷患有此罕病，鼻子、嘴巴與雙手在內的部位都受到影響，手指則在約7年前開始捲縮，直到雙手處於握拳姿勢，並且承受著「可怕的」疼痛，更不得不退出職場。(路透)

英國 男子蓋勒格（Steven Gallagher）因罹患罕見疾病，一雙手逐漸變成無法使用的狀態，但醫療團隊為他進行據信是全世界第一例因此罕病而移植雙手的手術 ，讓他感覺就像重獲新生。

英國聯合社（PA）與Sky News與報導，今年48歲的蓋勒格約13年前長出不尋常的皮疹後，被診斷患有「硬皮症」（Scleroderma）。這是一種自體免疫性疾病（Autoimmune disease），會造成皮膚與內臟損傷。

蓋勒格鼻子、嘴巴與雙手在內的部位都受到硬皮症影響，手指則在約7年前開始捲縮，直到雙手處於握拳姿勢，並且承受著「可怕的」疼痛，更因病症而不得不退出職場。

當專家提出移植雙手的想法時，蓋勒格一開始拒絕了，但隨後決定，儘管有風險，他還是要動手術。蓋勒格告訴PA，「我太太跟我談過，達成協議要冒險試試。反正我可能最終失去我的雙手，所以這只是一個讓他們知道我打算跟著感覺走的情況」。

英國男子蓋勒格因罹患罕見疾病「硬皮症」，一雙手逐漸變成無法使用的狀態，但醫療團隊進行了據信是全世界第一例因此罕病而移植雙手的手術，讓他感覺就像重獲新生。(路透)

蓋勒格接受心理評估，以保證他對移植前景作好準備，並於找到合適的捐贈者後，在2021年12月中接受長達12個小時手術。執行手術的里茲教學醫院全民健保 信託基金（LTHT）手部移植團隊表示，在全世界任何地方，這是第一次有手部移植被用於替換因硬皮症晚期影響的雙手。

蓋勒格說，「我在手術後醒來，感覺相當超現實，因為我在這之前有一雙手，然後當我從手術醒來時，還是有一雙手，因此在我的腦子裡，我從來沒真正失去任何手。這雙手棒極了，一切都發生得太快了，從我自手術醒來的當下，我就可以移動雙手」。

蓋勒格動完雙手移植手術5個多月後，整體情況正持續改善，儘管還不能做到諸如扣上鈕扣等需要非常靈巧的動作，但已能進行像是摸自己的狗跟打開水龍頭後裝水喝等活動。(路透)

蓋勒格動完手術後，在里茲綜合醫院（Leeds General Infirmary）待上約4周，隨後定期前往格拉斯哥的醫院進行物理治療與監控。據報導，他在術後5個多月的情況正持續改善，儘管還不能做到諸如扣上鈕扣等需要非常靈巧的動作，但已能進行像是滑手機、摸狗跟打開水龍頭後裝水喝等活動。

蓋勒格十分感謝捐贈者與他的家屬，也指移植手術給予他「重生」（A New Lease of Life），「我現在仍覺得情況很辛苦，但每周都在好轉。有了物理治療師與職能治療師，一切都正要慢慢地好轉」。他現在希望，一旦雙手得到足夠的改善，就要恢復某種的工作。