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影／鄰居狗亂吠 他發明「反擊神器」以牙還牙惹網友論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
狗叫聲是許多人的夢魘。(pixabay)
狗叫聲是許多人的夢魘。(pixabay)

狗叫聲對很多人而言是相當困擾的噪音，一名男子為了對付鄰居亂吠的大狗，發明了一個神器「以牙還牙」，此發明po上網引來正反兩派論戰。

美國聖地牙哥一名男子瓊恩（Jon DeMaria）深受鄰居狗叫困擾，於是自己發明了一個器具名叫「狗狗控制器2000」（Dog Zapper 2000）。他把這個裝有喇叭的東西放在院子陽台上，並附有遙控器，每當鄰居的狗一叫，他只要按下遙控就會發出巨大叭叭聲。

男子發明喇叭反擊隔壁的狗（紅圈）吠叫。(取材自抖音)
男子發明喇叭反擊隔壁的狗（紅圈）吠叫。(取材自抖音)

影片中可見，瓊恩對著鏡頭說：「我的鄰居養了隻狗，但很可惡的是叫個不停，我在自己家裡自己房間自己床上翻身，那隻狗就對著我吠叫，所以我發明了狗狗控制器2000」，他介紹這個東西可以獨立使用、攜帶輕便、使用鋰電池便可遠端操控。

他邊介紹邊走向陽台，隔壁長得像德國牧羊犬的狗狗這時朝著這邊吠叫，瓊恩就按下遙控器讓喇叭鳴起，過了幾秒狗又叫了，他再度按鈕叭回去。

他把操作這個控制器的影片放上抖音，吸引超過百萬人次觀看，卻引起網友論戰，有人讚美瓊恩是個天才，說自己也想買一個對付鄰居，還有人開玩笑稱這玩意對他而言比洗衣機還重要；但也有人批評這個作法太激進，認為這樣做鄰居都不用睡覺了，還有人說這樣對付狗狗只會讓牠變本加厲而已，抑制狗吠還是需要技巧或訓練的。

@stealthmedialive Reply to @lisapeza1  #dog #dogzapper #neighborwars #fyp #milkbone #crushingit #bringiton ♬ original sound - Jon DeMaria

聖地牙哥 德國 抖音

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