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電視台宮鬥是日常？台前女主播：喝了1杯水 喉嚨啞2周

噓！星聞 綜合報導
TVBS大樓外觀。(圖:TVBS提供)
TVBS大樓外觀。(圖:TVBS提供)

台灣「TVBS女主播宮鬥新聞」引發大眾熱議，前主播也以過來人的經歷，吐露曾經在喝了一杯水後，喉嚨沙啞了二星期，見證了電視台主播爭位的現實。

前主播劉芯彤透露電視台的新聞時段，數都能數出來，而且時段還有好壞之分，播到重點時段代表著妳是這個台的大腕，誰不想成為舞台上的Ｃ位。所以她覺得會出現爭是理所當然，這些爭還分為明爭，正派的爭，以及暗鬥，私下耍手段，有聽過某主播會去狐仙廟拜狐仙，希望能增加觀眾緣，這些在她看來都還算是正派的爭。

在十幾年前劉芯彤初登上主播台，剛開始都是播冷門的時段，像是早上六點，後來變成九點、十一點，這代表著她的排位往前了，有次她播完新聞下台後，就順手拿了桌上的水杯喝水，到了下午開始覺得喉嚨沙啞，到了晚上就變成宛如男人的聲音，她回想這一天吃過喝過的東西，最有可能的就是那杯放在她桌上，離開視線一小時的水。就這樣喉嚨沙啞了2個星期，這對於剛登上主播台的菜鳥，「兩星期就可能讓敵人攻下你的領地，篡奪你好不容易坐上的位置」。

劉芯彤透露當時心裡已經知道大概是誰做的，因為兇手後來還有使出其他手段，但她始終沒說出口，而且從此以後她不喝同事倒的水，也不喝曾經離開過她視線的水，如今看到被爆出的事件，她也提醒「年年都有更年輕的妹仔加入新聞行列，（就像後宮從來都不缺女人）沒人可以keep住美麗的容顏，但妳可以增加智慧的腦袋。為自己提升難被取代的條件，就不需擺陣燒符甚至耍心機、道八卦。」，最後慶幸自己「很早就認清早早退出」。

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