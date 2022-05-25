追求失敗 男虧大齡女「妳彭佳慧欸」釣出本尊開嗆：惹你了？

彭佳慧剛過完50歲生日。(圖：覓．肌乎Mean Skin提供)

台灣歌手彭佳慧2015年曾推出歌曲「大齡女子」引發熱烈迴響，豈料如今她的名字卻成了「大齡女子」的代名詞，讓她氣得在臉書 上回嗆：「彭佳慧惹你了嗎？」

近日Dcard論壇出現一篇文章，標題為「30就是大齡剩女？？ 彭佳慧們都給我進來」。原po表示，在交友軟體認識一名年約35歲的男子，雙方只見了兩次面男方就提出交往，但原po認為彼此要再多一點時間認識，豈料卻遭男方回「妳再想下去就沒人要妳啦哈哈~妳是彭佳慧欸」起初女方還聽不懂，後來才發現對方是指她是「大齡女子」，最後男方更說她的年紀差不多是媽媽可以接受的緊繃範圍。原po最後也在發文中附上對話，發文在網路上引發熱議！

對於自己的名字被當作形容詞，彭佳慧在臉書又好氣又好笑說：「彭佳慧惹你了嗎？是怎樣啦你！」

發文一出，底下留言區引來許多網友砲轟該男子：「沒禮貌欸，難怪會單身」、「誰要跟你生小孩啊」、「佳還打錯，叫他去牆角罰寫十萬遍」、「我真的笑爛！一看到想說...彭佳慧怎麼了嗎」；有趣的是，許多藝人、網紅則在留言區大讚：「我覺得 『妳是彭佳慧』會引領潮流！」、「哈哈，你是彭佳慧，真的會成為潮流」、「『妳是彭佳慧』將成為新一代年輕人指標」。