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3漁夫搏命半小時釣「621公斤巨魚」每磅價值3.1萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
三名漁民在南非釣到一隻超巨魚，長達3.6公尺、重達621公斤。（取材自Instagram／ pulsatorlures）
三名漁民在南非釣到一隻超巨魚，長達3.6公尺、重達621公斤。（取材自Instagram／ pulsatorlures）

又一隻奇異物種橫空出世，近日一則奇聞在網路上掀起熱議，一群漁民拼搏了半小時，釣到一隻長達3.6公尺、重達621公斤的「巨人魚」，照片曝光宛如外星生物，不少網友們驚呼「釣到奇異物種了」，更驚人的是該魚身價每磅價值約3.1萬美元。

綜合媒體報導，南非50歲漁民佛斯特（Ben Vorster）、格哈特（Gerhardt Vorster）及羅斯（Michiel Ross）三人日前展開為期六日的捕魚行程，在維德角群島（Cape Verde）捕魚時，意外釣到了超大生物，他們拼搏了半小時，拉上來的是一隻長達3.6公尺、重達1370磅（約621公斤）的「超巨怪魚」，興奮的趕緊將大魚身姿拍下上傳到Instagram跟網友們分享這個喜悅。

大魚照片曝光後吸引不少網友留言，網友們表示「太酷了吧超級大欸」、「這隻魚的長度大概都是三個成年男子的身高」、「好厲害，在半小時內把這隻大魚拉起來肯定很累」。拍完照片後，佛斯特等人就把這隻巨魚分解，分送給維德角當地居民，這隻大魚的肉給當地民眾帶來的不少好處，因為超級巨大、肉又很多，可以讓當地人吃上幾個禮拜。

這隻被佛斯特與夥伴們釣上來的超大魚是一隻大西洋藍槍魚（Blue Marlin），該魚是大西洋特有的旗魚，具有極高商業價值。本來佛斯特三人組以為這條大魚應該可以破金氏世界紀錄，可惜的是世界被釣到最重的魚重達635公斤，而佛斯特他們釣到的魚稍輕，僅有621公斤，儘管沒有打破金氏世界紀錄，但也被外媒認為是有史以來在大西洋捕到的第二大巨魚。值得一提的是，如此巨大的大西洋藍槍魚相當稀有，每磅價值約3.1萬美金。

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