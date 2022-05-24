25歲女偶像突宣布拍AV嚇壞粉絲 她回：嘗試感興趣的事

25歲女偶像小湊四葉（小湊よつ葉）日前震撼宣布「要下海拍AV」。（取材自推特）

日本 女偶像小湊四葉（小湊よつ葉）2011年曾以「井上理香子」之名加入女團Fairies出道，2020年退團後，如今25歲的她在今年3月重新出道。不過，在她16日發表的最新MV中，震撼宣布打算下海拍AV，嚇壞大批粉絲，而她本人也透過Twitter向粉絲們說明真相。

當時年僅15歲的小湊四葉於2011年加入女團Fairies出道，直到2020年結束長達9年的演藝生涯，直到今年3月她宣布復出，16日公開發表即將發行的新單曲MV，未料在MV結尾竟有一行字幕寫著「我，要拍AV了」，消息嚇壞大批粉絲，紛紛留言「我太震驚了，實在不敢相信...」、「老實說我的心情很複雜，但只希望妳能開心」、「我太意外了，內心感到無比衝擊」。

對於網友議論MV最後的「驚嚇彩蛋」，小湊四葉17日在Twitter上正面回應粉絲，坦承真的決定要下海拍AV，她表示在回歸普通人身份後讓她思考了很多，她決定挑戰至今沒有做過的事，她直言世界上存在各式不同的性僻，每個人都有不同需求，她對這些事情產生好奇心，「人生只有一次，所以我想嘗試一下我感興趣的事物」。