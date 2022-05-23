女紅收藏愛好者全中國覓寶 藏品聞名海內外

鄭州熱愛傳統女紅收藏家李茜。（取材自中新網）

「摸摸虎頭，吃穿不愁；摸摸虎嘴，驅邪避鬼；摸摸虎背，榮華富貴；摸摸虎尾，十全十美……」河南鄭州 的女紅收藏愛好者李茜指出，中國傳統刺繡虎手工藝品背後有豐富的文化。她歷時19年收藏的女紅藏品，蘊含著豐富的文化內涵，亦是製作者愛的表達，更曾多次赴美國、加拿大等地展出，一解當地華人鄉愁。

據香港文匯網，李茜不足100平方公尺的收藏室「歸朴園」，宛如來到一個「虎」主題博物館 ，牆上掛的，地上擺的，桌上放的，箱裡裝的，多是與虎有關的傳統手工藝品，有的大氣厚重，有的嬌俏玲瓏，有的粗獷簡潔，有的細膩精巧，有的稚拙憨厚，有的清麗雅緻。讓人目不暇接，嘖嘖稱奇。

有的歷史可追溯至百年前

「這些寶貝，都是我從大陸各地淘來的，有的是100多年前製作的。」李茜說，它們風格不同，各美其美，它們吉祥和諧，美美與共。它們雖然數量只是滄海一粟，但種類可謂「從頭到腳」，無所不包，遠至明清，民國時期，近至現代，時間跨越長，具有一定的代表意義。它們集實用性與裝飾性為一體，講述著中華民族傳統兒童服飾的藝術魅力和中華文明的博大精深。

虎在中國人的觀念中具有重要的生命意義和豐富的文化內涵，是中國傳統文化的代表符號之一。在兒時的記憶中，母親用一雙巧手創造許多可愛的虎，虎頭帽、虎頭鞋、虎頭枕、虎褥子、虎圍嘴、虎肚兜、護手套、虎饃饃、虎玩具等等。

它們是吉祥、平安的象徵，守護稚嫩的生命、陪伴我們成長。李茜說，因此，女紅被稱為「母親的藝術」，一針一線傾註了愛，個個花紋更展現了智慧。她們用針線賦予了一件件服飾或者普通的日用品以傳統文化和藝術，使它們有了靈魂，並使其中的文化內涵一代代傳承下去。「這也是中國傳統女紅美的精髓。」

在過去醫療條件不發達，生活條件相對低下，為了保護和祝福孩子，長輩們便把趨吉避凶、平安健康、吉祥如意、榮華富貴、子嗣綿延等方面的圖案及式樣寄托在孩子的服飾上，以期孩子一生順遂，光宗耀祖。

為了尋寶 她從鄭州跑到雲南

作為土生土長的鄭州人，「70後」李茜是一名教育工作者，對傳統女紅的情有獨鍾，源於她兒時母親的巧手。「小時候，媽媽會在衣服、鞋子上繡花，讓鄰居家的小孩都羨慕。」李茜說，母親的一針一線讓她感受到傳統女紅的美好和溫度，也在她心中埋下鍾愛傳統女紅的種子。

憑著對中國優秀傳統文化的熱愛，李茜19年間在工作之餘從全國各地收羅而來的藏品越來越多，傳統服飾、民俗玩具、年畫、泥塑、剪紙等各類傳統手工藝品應有盡有，藏品有上萬件之多，其中女紅藏品數不勝數。

「我的收藏從四面八方而來，從各個年頭而來，遠要追溯到幾千里外、幾百年前。」李茜笑著說，為了收集這滿屋子的民間工藝品，她幾乎跑遍了河南省內的所有地市，還去過山西、甘肅、陝西、貴州等省份，「最遠的一次是跑到雲南，一路多方打聽，走進了一些做民族刺繡的手藝人家裡探『寶』。」

李茜對女紅的鐘情源於母親，其收藏中怎能沒有母親的手作？2015年，時年68歲的母親為她做了三雙小鞋子。這三雙小鞋子各具特色，成了她眾多收藏中最溫暖的存在。

「這些都是我的無價之寶。在我的小小世界裡，感知指尖下的中國優秀傳統文化。」李茜說，這些年，她以傳統女紅為主線，走訪了全國各地的傳統手工藝製作者，記錄了大量的圖文資料，為推廣中華傳統文化而不斷努力著。

近年來，李茜帶著她的「無價之寶」女紅藏品走進了150多所大中小學幼兒園，根據節日、節氣等設計主題，講述每一件藏品所蘊涵的中國傳統文化，讓孩子們在校園裡近距離地觸摸到這些民間工藝品，讓中國傳統文化和精神得以永續傳承和發揚。伴隨著她進校園的四個大行李箱猶如「流動的女紅博物館」。