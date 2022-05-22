3步驟綠化居家環境 化解病氣又開運

《湯鎮瑋招財開運祕訣》。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

雖然現在已經有許多人擺脫疫情 ，重返正常生活，但新的新冠變種病毒 威脅仍在，多地疫情也有升溫趨勢。除了持續做好防疫工作、正常生活，又該如何淨化居家病氣磁場、去除穢氣，轉換好運氣？命理界「阿湯哥 」湯鎮瑋老師傳授「化解病氣開運法」，只要把握簡單一招，清新綠化又美化，除病去煞。

健康秘訣

二黑巨門星為凶星，又稱病符星（2022壬寅年在西南方），容易帶來病痛不安、憂鬱等症狀。而家中有病弱者或老年長者睡臥在家中流年此方位，容易影響其健康運，故可在房間內的二黑方位布局，並保持通風明亮，有利提升健康運。

巨門星五行屬土，可以水或木生旺東方木氣，剋洩巨門土氣，藉由水行、木行福祿開運物或綠色、黑、藍色物品來布局，以化解巨門星的凶性。

開運器具動手做

【材料】

1.綠色常青植栽，例如萬年青、棕竹、發財樹、開運竹、黃金葛、多肉植物等。

2.紅線一條。

萬年青。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

【步驟】

1.找到家中流年病符方（2022壬寅年在西南方）。

2.將綠色植栽綁上紅線，象徵轉陰為陽。

3.將盆栽放到病符方，完成。

開運竹。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

發財樹。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

開運小竅門

1.定期修剪植栽，以免藤蔓枝葉生長雜亂，反而不利運勢。也別忘了要定期澆水，以防植物因缺水而枯萎。

2.不可貪圖方便而用「假」花「假」樹代替植栽，否則容易遇到虛情假意的人，工作上也不易遇到貴人。

3.一般居家環境（尤其在客廳、主臥室）不適宜擺放帶有尖刺類的物，如仙人掌、玫瑰等，以免防煞不成反成煞氣，影響家庭關係與夫妻和諧。