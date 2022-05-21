貓聽懂自己名字 獸醫師揭10個意外point：只是不想理你

貓行為獸醫師林子軒分享「#關於貓可能讓你很意外的point」，獲得貓奴熱烈迴響。圖／Ingimage

這10個喵星人秘密你都知道嗎？近日社群 平台掀起一波「#關於我可能讓你很意外的point」，貓行為獸醫師林子軒則在臉書 上分享了「#關於貓可能讓你很意外的point」，其中最後一點指出貓其實聽得懂自己的名字，「沒反應單純只是不想理你而已」，深深獲得貓奴們贊同，哀怨表示「絕對正解…」

貓行為獸醫師林子軒在臉書列出10點可能讓貓奴很意外的point，分別如下：

貓奴們看到最後一點，紛紛表示「第十點早料到了啦」「最後一點很哭」「但手裡拿著食物又是另一回事了」「名字後面加『吃飯』，貓就會光速來找你」。

亦有貓奴們讚賞「這是近期看過最有意義的point」「口水量跟尿量相同！！！無法想像」「什麼！這不是睫毛嗎」。另有人看到第1點，歪樓表示「那可以讓他用鼻子解鎖我的iphone嗎」，其他網友則奉勸千萬別這麼做，否則可能得隨身帶著貓咪才能解鎖。