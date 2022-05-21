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貓聽懂自己名字 獸醫師揭10個意外point：只是不想理你

聯合新聞網／ 綜合報導
貓行為獸醫師林子軒分享「#關於貓可能讓你很意外的point」，獲得貓奴熱烈迴響。圖／Ingimage
貓行為獸醫師林子軒分享「#關於貓可能讓你很意外的point」，獲得貓奴熱烈迴響。圖／Ingimage

這10個喵星人秘密你都知道嗎？近日社群平台掀起一波「#關於我可能讓你很意外的point」，貓行為獸醫師林子軒則在臉書上分享了「#關於貓可能讓你很意外的point」，其中最後一點指出貓其實聽得懂自己的名字，「沒反應單純只是不想理你而已」，深深獲得貓奴們贊同，哀怨表示「絕對正解…」

貓行為獸醫師林子軒在臉書列出10點可能讓貓奴很意外的point，分別如下：

1.貓鼻上的紋路相當於人類的指紋，沒有一隻貓的鼻紋是重複的。

2.研究發現，相較於人類、狗、鼠、猿猴等，皆偏好從勞力換取報酬所得到的高成就感，貓是目前唯一會享受不勞而獲的哺乳類動物。

3.貓掌是貓少數會出汗的地方。

4.貓僅靠腳趾走路，且貓的重心在前半身，光是前腳就支撐了60%的體重。

5.貓是所有肉食動物當中眼睛占了全身比例最大的，相較於狗，貓擁有大眼睛卻沒有「睫毛」這種東西。另外，貓咪不需要靠眨眼這個動作來保持眼睛濕潤。

6.家貓是唯一能邊行走邊夾住尾巴的貓科動物。另外，貓尾巴是貓表達情緒跟平衡用的工具，但有少部分貓咪如曼島貓及日本短尾貓是天生沒有尾巴的。

7.貓科動物每天舔舐自己所費的口水量跟尿量相同。貓一生當中花了1/3的時間在清理自己的皮毛。

8.研究顯示，時常在網路上看貓影片對身心有益，唯一缺點是會浪費更多時間在網路上。

9.有別於金鋼狼，貓從來不用爪子殺死獵物。貓爪僅是用來固定獵物用的，而獵物通常都是被貓咬死的。

10.一樣是研究顯示，貓聽得懂自己的名字，你叫牠沒反應，單純只是不想理你而已。

貓奴們看到最後一點，紛紛表示「第十點早料到了啦」「最後一點很哭」「但手裡拿著食物又是另一回事了」「名字後面加『吃飯』，貓就會光速來找你」。

亦有貓奴們讚賞「這是近期看過最有意義的point」「口水量跟尿量相同！！！無法想像」「什麼！這不是睫毛嗎」。另有人看到第1點，歪樓表示「那可以讓他用鼻子解鎖我的iphone嗎」，其他網友則奉勸千萬別這麼做，否則可能得隨身帶著貓咪才能解鎖。

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