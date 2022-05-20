確診輕症怎麼吃好得快？營養師曝飲食菜單：抓4大重點

營養師李婉萍傳授新冠輕症「怎麼吃才會好得快？」，分享4個飲食重點給大家。 圖／inaimage

隨著疫情 再度升溫，身邊附近的親友可能已經確診，營養師李婉萍傳授新冠輕症飲食，「怎麼吃才會好得快？」，分享4個重點給大家。

李婉萍撰文指出，若發現疑似甚至有新冠輕症時，最重要的是「需要足夠的蛋白質 」，因為蛋白質能幫助組織修復，身體代謝恢復，同時在身體不適得其間，要特別注意有沒有足夠熱量，因為沒有熱量消耗，身體就會好的更慢。

李婉萍說，熱量可以取自全穀雜糧類，非單純的精緻澱粉，也別忘記蔬菜水果也要在每餐規畫裡，多補充有維生素C的火果，像當季的木瓜、荔枝、百香果、芭樂都很不錯，也要多喝水，一天建議8-10杯的水，大概是2000c.c以上，如果水喝不下，也可以喝電解質補充品，或是果汁、豆漿、牛奶 等。

李婉萍也說，如果有人發現自己吃不出味道、聞不到，可以把調味放重一點沒關係，有吃先有體力比較重要，甚至可以吃一些溫度低、冷的東西，可以刺激食慾，在餐與餐之間喝一些冰奶昔、吃冰淇淋，或搭配高蛋白粉，幫忙補充飲養，如果發現食量掉了一半，就會特別建議要補充營養品，喉嚨痛也可以用漱口水消毒一下，把口腔的細菌、病毒清出去。

如果胃口很差，感到疲倦覺得累，這種情況，可以採取少量多餐，一天4-6餐慢慢進食，不要漏掉蛋白質食物，同時熱量、油脂較高的食物也可以吃，提供身體所需熱量，主食類像是滷肉飯、水餃、雙蛋蛋餅也推薦大家，點心飲品可選優格、全脂牛奶、香蕉牛奶、酪梨牛奶等。