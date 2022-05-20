我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美公布印太經濟架構前夕 戴琪再提對中競爭

陳時中投書立陶宛媒體 籲各界支持台參與WHA

民眾打進天文館控「太陽在移動」 還嗆無法處理是卸責

聯合新聞網／ 綜合報導
南瀛天文館曾接到民眾電話表示「太陽一直在移動」。示意圖/Ingimage
南瀛天文館曾接到民眾電話表示「太陽一直在移動」。示意圖/Ingimage

台灣台南市南瀛天文館最近跟風發「關於我可能讓你很意外的point」，其中一項提到「我們無法處理一直跟在你頭頂的太陽，無法。」引起網友熱議，讓南瀛天文館在為此事件獨立發一篇文分享。

日前南瀛天文館發文提到，有天總機接到電話，民眾表示發現太陽在移動，請處理一下。由於太令人匪夷所思，值班同仁多次向對方確認：「請問您說的太陽，是掛在天上的那個太陽嗎？」民眾接著說：「對啊，我從永康火車站騎到台南市了都還在那邊，你們不能處理一下嗎？」值班同仁滿頭問號向民眾說明，太陽東昇西落屬正常現象，可能無法替他處理。而民眾卻回應：「可是這不是你們公務機關要處理的事情嗎！？」

值班同仁告訴他，太陽要不要出現是無法控制的，那是自然現象。對方仍持續跳針問：「可是這不是你們公務機關要處理的事情嗎？你們沒辦法處理的話那我要找誰？我打去香港天文台才有辦法處理嗎？」值班同仁告訴他，沒有一個人類可以做到這種事。民眾接著問：「所以你們現在是在推卸責任嗎？」讓值班同仁太傻眼，冷靜地建議對方投書到市長信箱，才結束20分鐘的對話。

許多網友留言笑稱，「道理我都懂，但你們是不是在推卸責任嘛」、「請問現在太陽不見了要請哪個單位處理？」、「我們可以處理，但要幾個小時的時間，大約傍晚七點至八點左右，您就可以看到處理完成的結果了。屆時請給我們五星評價哦！」而台南市長黃偉哲也留言表示，「默默看著市長信箱的我⋯」。

月亮及太陽之所以會像是跟著人走，是因為太陽及月亮離地球很遙遠。平常在坐車時因人類視線有限，會覺得周遭較近的建築很快地消失在視線中，但因為太陽離地球太遠，人類在移動時難以察覺和太陽之間的距離變化，才會產生「太陽跟著人走」的錯覺。

香港

上一則

阿湯哥紳士牽手凱特王妃 威廉王子被晾一旁

延伸閱讀

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看

歐美病例頻傳 猴痘是什麼？有多嚴重？問題一次看
4氣候指標惡化新高 聯合國：人類正邁向災難

4氣候指標惡化新高 聯合國：人類正邁向災難
近年最長月全蝕 5/15將見紅月亮

近年最長月全蝕 5/15將見紅月亮
北達州發現小行星撞擊地球碎片 距今6600萬年前

北達州發現小行星撞擊地球碎片 距今6600萬年前

熱門新聞

一名飯店住客退房時留下20美元小費及一張紙條，房務清潔員看後覺得十分傻眼。(取材自TikTok)

飯店住客大方給20元小費 留下1張紙條卻讓清潔員傻眼

2022-05-16 23:52
谷愛凌獻上T台生涯首秀。

谷愛凌加州為LV走秀 短衣辣裙 隱隱約約秀腹肌

2022-05-13 21:03
民眾目擊一條長達3.3公尺的巨型魷魚被沖上岸。取材自Instagram

要出大事了？海邊驚見「深海巨魷」沖上岸 長達3.3公尺

2022-05-16 00:20
聯邦政府即日起開放民眾申請第三批免費居家檢測劑，民眾可上原來的網站，填寫個人資料和地址登記即可。(政府網站截圖)

免費新冠快篩又來了 每個家庭可再向政府申領8組

2022-05-17 21:00
一隻公獅子不爽管理員瞪牠秒攻擊，母獅見狀趕緊湊過去救人。 (取材自Reddit影片)

影／ 公獅不爽被瞪撲倒管理員 母獅「超神2動作安撫老公」救了全場

2022-05-17 07:16
日本網友開發遊戲「white 200」，玩家得從一片近似白色的方格中，找出真正的白色格子。（取材自推特）

眼力考驗 從200格中找出「真正的白色」 網：看到眼花

2022-05-14 23:45

超人氣

更多 >
鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室

鑽石吧入室搶案 華裔受害者哽咽：交友不慎引狼入室
影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠
紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍

紐約23歲華女捲入幫派紛爭 無辜男伴一同遭人槍殺焚屍
凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手

凶宅+貧民窟+列廢棄物 這棟房子屋主急脫手
曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話

曾接受精神評估 水牛城槍手：僅談15分鐘 美醫療是笑話