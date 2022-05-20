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阿湯哥紳士牽手凱特王妃 威廉王子被晾一旁

中央社／倫敦19日電
阿湯哥(右)牽起凱特王妃的手，協助她上階梯。（路透）
阿湯哥(右)牽起凱特王妃的手，協助她上階梯。（路透）

湯姆克魯斯的新片集「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）在倫敦特映，威廉王子與妻子凱特盛裝與會，阿湯哥在紅毯上紳士地牽起凱特的手，協助身穿長裙的凱特上階梯，正牌老公威廉王子被晾一旁。

1986年賣座片「捍衛戰士」的續集「捍衛戰士2」晚間在倫敦列斯特廣場（Leicester Square）舉行特映會，40歲的凱特與39歲的威廉王子盛裝出席。

期間走紅毯時，阿湯哥展現風度牽起凱特王妃的手，協助她上階梯，威廉王子則走在旁邊。這一幕有趣互動被攝影師捕捉下來，一名網友在推特上說：「湯姆克魯斯今晚真是一名完美的紳士！」另一人回應這則推文，稱「湯姆克魯斯對（劍橋）公爵夫人展現風度。」

早在1992年，湯姆克魯斯跟前妻妮可基嫚（Nicole Kidman）合演「遠離家園」（Far and Away）也曾舉辦皇家首映，當時接見他倆的是已故英國黛安娜王妃，相隔30年後，威廉延續這份情誼。

凱特身穿露肩的羅蘭穆雷（Roland Mouret）黑白洋裝，搭配閃耀的鑽石耳環，讓許多王室粉絲讚美凱特實在「太美了」。和妻子穿著搭配的威廉王子，則是穿著一身量身定製的燕尾服。

「捍衛戰士2」演員麥爾斯泰勒（Miles Teller）、珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）和喬漢姆（Jon Hamm）也出席盛會。

凱特王妃與威廉王子「捍衛戰士2」倫敦首映。（路透）
凱特王妃與威廉王子「捍衛戰士2」倫敦首映。（路透）

凱特 威廉 湯姆克魯斯

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