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魏斯安德森美學世界景點攝影集 圓山大飯店入選

中央社 台北20日電
紐約作家瓦利．柯沃（Wally Koval）於2017年開設Instagram帳號@AccidentallyWesAnderson，並將帳號中逾200張來自全球的景點照片，集結為攝影集「轉角遇見魏斯．安德森」出版，其中圓山大飯店也是介紹景點之一。尖端出版提供
紐約作家瓦利．柯沃（Wally Koval）於2017年開設Instagram帳號@AccidentallyWesAnderson，並將帳號中逾200張來自全球的景點照片，集結為攝影集「轉角遇見魏斯．安德森」出版，其中圓山大飯店也是介紹景點之一。尖端出版提供

導演魏斯．安德森（Wes Anderson）以獨特電影美學聞名，一名紐約作家開設IG帳號，邀請世界各地的人們投稿眼中「安德森」式景點照片，如今出版為攝影集，圓山大飯店也入列。

紐約作家名為瓦利．柯沃（Wally Koval），最近在台灣出版的攝影集「轉角遇見魏斯．安德森」，全書就源自他於2017年開設的Instagram帳號@AccidentallyWesAnderson。

@AccidentallyWesAnderson如今擁有逾160萬追蹤者，柯沃透過攝影集引言分享，自己是安德森作品的粉絲，同時熱愛旅行，他在2017年時，為了要製作和妻子同行的旅遊清單，於是瀏覽許多照片，其中有些照片令他聯想到安德森的電影場景，於是進一步搜查這些照片的拍攝地點，以此成為社群帳號的核心。

不論是「歡迎來到布達佩斯大飯店」、「天才一族」、「犬之島」到近期的「法蘭西特派週報」，安德森的電影作品總能以對稱構圖、和諧色調等細節為影迷讚賞。

而在「轉角遇見魏斯．安德森」中，就收錄逾200張來自世界各地景點照片，從南極洲的高迪爾島、紐西蘭的碼頭小屋、斯里蘭卡的海線鐵路車站、香港的彩虹邨、台灣的圓山大飯店等地，均另外以文字詳加介紹，從照片也能驚奇發現各地人們生活中，或許就藏有如電影場景般的景色。

有趣的是，「轉角遇見魏斯．安德森」攝影集出版時，另外邀請到魏斯．安德森本人親自寫序文。安德森在序文中表示，全書照片都是由他從未看過的人所拍攝，而照片中的地點與景物他也從未親眼看過，但他也必須說：「我打算去看看。」

安德森認為，這不只是一本攝影集，也能當作獨特而非常吸引人的旅遊指南，「至少我這位真正的魏斯．安德森是這麼覺得。」

墨西哥莫雷洛斯州的庫奧特拉教堂也入選攝影集「轉角遇見魏斯．安德森」。尖端出版提供
墨西哥莫雷洛斯州的庫奧特拉教堂也入選攝影集「轉角遇見魏斯．安德森」。尖端出版提供

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