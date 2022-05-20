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影／寵物鵝遭老鷹突襲命危 辣媽「上空只穿內褲」狂奔出門救了牠

聯合新聞網／綜合報導
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)
一名女子發現自家寵物鵝遭到老鷹攻擊命危，顧不得自己沒穿衣服就衝出去救牠。 (圖/取自Tiktok影片)

驚險瞬間！最近一段直擊影片掀起網友熱異，一名辣媽發現自家寵物鵝在外面閒晃，一隻老鷹突然俯衝下來，要把鵝抓去當食物吃掉，女子見狀趕緊從家中狂奔出來拯救寵物鵝，由於情況緊急再加上女子正在給孩子哺乳，衝出去的時候全身光溜溜只穿一件內褲。

根據《紐約郵報(New York Post)》報導，加拿大卑詩省北薩尼奇(North Saanich)一名31歲女子凱特(Cait Oakley)與她的丈夫麥克(Mike)住在一起，他們最近遇到了嚴重的猛禽攻擊問題，本來他們養了好幾隻雞，結果近日都死於非命，仔細看發現都是被野生動物吃掉了，這也讓凱特相當緊張，只能在家中更加注意外面的動靜。

某一天凱特在家裡給剛出生的寶寶哺乳，她注意到門外面有騷動，發現自家寵物鵝「弗朗基(Franky)」慘遭俯衝而下的老鷹攻擊命在旦夕，凱特見狀立刻抱著寶寶、顧不得自己完全沒穿衣服只穿一條內褲，立刻追出去跟老鷹搏鬥，對老鷹大吼「把牠放下」，老鷹見到有人衝出來嚇到，顧不得眼前的美食就趕緊飛走了。

凱特受訪時表示，那時候她發現弗朗基出事，是因為看到弗朗基走到前門來，這是一個暗號，代表弗朗基遇到了危險，結果她一打開門就看到老鷹俯衝而下，她趕緊大聲恫嚇老鷹要牠離開，還好弗朗基沒事。凱特說，弗朗基是他們家裡重要的毛孩子，「當我們在院子裡種花種菜時，牠總是會過來蹭蹭我們，餓的時候也會過來輕咬我們，催促我們放飯給牠吃，弗朗基是我們生活中相當重要的存在」。

凱特見到寵物鵝受驚立刻衝出的英勇舉動全被附近監視錄影器錄下來，影片在網路上瘋傳，已有超過700萬次以上觀看，許多網友大讚凱特的勇敢，但凱特卻有些無奈，因為她那時衝出去的時候忘了穿上衣，上空的畫面全被萬名網友看光了。凱特指出，她自己唯一後悔的一件事情就是應該要趕快穿上衣服再出門，「而不是只穿一條內褲就跑出去」。

凱特的老公麥可笑著說，那時候老婆衝出去的時候他就發現她近乎全裸，要提醒她已經來不及了。麥可表示，其實最近他們家跟鄰居都慘遭許多動物攻擊，損失相當慘重，「之前由於老鷹、水貂、水獺和浣熊的入侵，我們失去了很多動物，好在現在應該安全了」。

@frankythegoose We have lost 3 chickens in the last week from what I was told was eagles which I believed hawks were preying on them but watch Frankie (our female goose) get taken. Mama bear mid breast feeding protecting her sweet Frankie. Officially living at a zoo 🦅 #nature #geese #eagle #eagleattack #yyj #victoriabc #eagles #mamabear #geeseofinstagram  #eaglesofinstagram #canadasnature #naturechannel ♬ original sound - Mikey

凱特 美食 加拿大

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